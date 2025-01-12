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Россиян смешали с землей вместе с техникой: ВСУ взорвали десятки целей РФ

Алексей Тесля
12 января 2025, 22:16
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За неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила 40 самолето-вылетов.
Атака дронов, сили ПВО
Силы обороны отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Важно:

  • Силы противовоздушной обороны Украины сбили 400 целей РФ
  • Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели врага

За истекшую неделю, с 6 по 12 января, Силы противовоздушной обороны Украины сбили 400 средств воздушного нападения противника, среди них 299 БпЛА типа Shahed.

Такие данные опубликованы в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

видео дня

Отмечается, что за минувшую неделю было сбито:

  • 4 ракеты разных типов;
  • 299 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 67 разведывательных БпЛА;
  • 30 БпЛА других типов.
инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила 40 самолето-вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.

"Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, нанесли десятки авиаударов по противнику бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, за эту неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено:

  • 95 поражений FPV-дронами;
  • 50 успешных сбросов с БпЛА, а также ликвидировано:
  • 75 человек живой силы противника;
  • 2 боевые машины пехоты;
  • 4 единицы автомобильной техники;
  • выполнено 24 огневые задачи.

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Ранее сообщалось о том, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

Как сообщал Главред, в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.

Напомним, ранее в результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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