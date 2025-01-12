Россиян смешали с землей вместе с техникой: ВСУ взорвали десятки целей РФ

Важно:
- Силы противовоздушной обороны Украины сбили 400 целей РФ
- Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели врага
За истекшую неделю, с 6 по 12 января, Силы противовоздушной обороны Украины сбили 400 средств воздушного нападения противника, среди них 299 БпЛА типа Shahed.
Такие данные опубликованы в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что за минувшую неделю было сбито:
- 4 ракеты разных типов;
- 299 ударных БпЛА типа Shahed;
- 67 разведывательных БпЛА;
- 30 БпЛА других типов.
Также сообщается, что за неделю тактическая авиация Воздушных Сил осуществила 40 самолето-вылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.
"Украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, нанесли десятки авиаударов по противнику бомбами и ракетами различных типов. Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - говорится в сообщении.
Кроме этого, за эту неделю воинами Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено:
- 95 поражений FPV-дронами;
- 50 успешных сбросов с БпЛА, а также ликвидировано:
- 75 человек живой силы противника;
- 2 боевые машины пехоты;
- 4 единицы автомобильной техники;
- выполнено 24 огневые задачи.
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Ранее сообщалось о том, что в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.
Как сообщал Главред, в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.
Напомним, ранее в результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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