Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - Маляр

Россияне массово сдаются в украинский плен / Коллаж фото Минобороны Украины, Юрий Бутусов

Мобилизированные россияне сдаются в украинский плен еще до того, как их отправляют на фронт. Они сами звонят на "горячую линию" и узнают подробности о том, что нужно делать, чтобы сдаться в плен и не быть убитым. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что в первые недели после объявления "частичной" мобилизации в РФ, на "горячую линию" позвонили более 2 тысяч человек.

"Россияне не очень охотно идут воевать в Украину. Об этом свидетельствуют более двух тысяч звонков на "горячую линию" проекта "Хочу жить" в первые недели его работы. Спрашивают, как сдаться в плен. Это правильное решение — Украина гарантирует соблюдение всех норм международного гуманитарного права", — сообщила Анна Маляр.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации в России.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

После объявления мобилизации в России начались акции протеста. Кроме того, в РФ жгут администрации и военкоматы.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

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