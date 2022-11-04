Россияне могут подорвать Каховскую ГЭС, если ВСУ пойдут в наступление на Крым - Свитан

Оккупанты могут предпринять такой шаг для того, чтобы смыть плацдарм, который ВСУ могут занять в районе Херсона и Олешек, отметил эксперт.
Подрыв Каховской ГЭС будет нужен россиянам только в том случае, если украинские войска в районе Херсона или севернее будут форсировать Днепр. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
По его словам, оккупанты могут предпринять такой шаг для того, чтобы смыть плацдарм, который ВСУ могут занять в районе Херсона и Олешек.
"В ином случае это для них теряет смысл, так как они затопят и себя на левом берегу. Но если наши войска в районе Херсона форсируют Днепр и на плечах россиян двинутся дальше в Крым, то тогда они подорвут Каховскую ГЭС", - предупредил эксперт.
В то же время, по мнению Романа Свитана, пока ВСУ не идут на Крым возле Херсона, россияне дамбу не тронут.
"Если в районе Херсона мы переправимся на левый берег и пойдем на Крым, то тогда россияне ее взорвут для того, чтобы снести наши войска в Черное море", - отметил эксперт.
Как писал Главред, по данным карты немецкой газеты Bild, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС может затопить значительную часть Херсонской области и сотни тысяч людей пострадают. В частности, если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС, то более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления.
Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее подорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды.
Подрыв Каховской ГЭС - новости:
- РФ готовит почву для отступления из Херсона, возможна атака на Каховскую ГЭС под чужим флагом – ISW
- Войска РФ попытаются подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы создать буферную зону на Херсонщине – ISW
- Россия не заминировала Каховскую ГЭС до такой степени, чтобы совершить подрыв – ГУР
- Без воды в Крым и охлаждения ЗАЭС: эксперт рассказал, почему РФ невыгодно взрывать Каховскую ГЭС