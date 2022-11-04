Россияне могут подорвать Каховскую ГЭС, если ВСУ пойдут в наступление на Крым - Свитан

Россияне могут устроить подрыв Каховской ГЭС, чтобы сдержать наступление ВСУ на Крым - Роман Свитан, Каховская ГЭС / Коллаж УНИАН

Подрыв Каховской ГЭС будет нужен россиянам только в том случае, если украинские войска в районе Херсона или севернее будут форсировать Днепр. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, оккупанты могут предпринять такой шаг для того, чтобы смыть плацдарм, который ВСУ могут занять в районе Херсона и Олешек.

"В ином случае это для них теряет смысл, так как они затопят и себя на левом берегу. Но если наши войска в районе Херсона форсируют Днепр и на плечах россиян двинутся дальше в Крым, то тогда они подорвут Каховскую ГЭС", - предупредил эксперт.

В то же время, по мнению Романа Свитана, пока ВСУ не идут на Крым возле Херсона, россияне дамбу не тронут.

"Если в районе Херсона мы переправимся на левый берег и пойдем на Крым, то тогда россияне ее взорвут для того, чтобы снести наши войска в Черное море", - отметил эксперт.

Как писал Главред, по данным карты немецкой газеты Bild, из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС может затопить значительную часть Херсонской области и сотни тысяч людей пострадают. В частности, если россияне примут решение подорвать заминированную дамбу Каховской ГЭС, то более 80 населенных пунктов окажутся под угрозой затопления.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее подорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды.

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