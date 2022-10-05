"Россияне посыпались на юге": военный эксперт назвал сроки освобождения Херсона

Бегство россиян на юге стало результатом эффективных действий Вооруженных сил Украины.
Освобождение Снегиревки Николаевской области разрушит планы оккупантов вернуться под Николаев и пойти на Одессу, заявил эксперт Defence Express Иван Киричевский.
"С другой стороны, если наши войска взяли Снегиревку, которая была укрепленным пунктом, создававшим для нас проблемы, и двигаются дальше, то можем с осторожным оптимизмом предполагать, что максимум до конца ноября Херсон удастся освободить, вернуть в наши руки", — подчеркнул он в эфире Радио НВ.
Эксперт пояснил, что обрушение россиян на юге стало результатом эффективных действий Вооруженных сил Украины.
"Просто [наступил] тот момент, когда склады боеприпасов были уничтожены в критической для рашистов величине, соответственно, потери россиян начали накапливаться в критической для них величине. Именно на этом фоне они посыпались, потому что ВСУ очень активно работали над этим", — добавил Киричевский.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
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