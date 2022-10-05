"Россияне посыпались на юге": военный эксперт назвал сроки освобождения Херсона

ВСУ продолжают освобождение на юге / Facebook/MinistryofDefence.UA

Освобождение Снегиревки Николаевской области разрушит планы оккупантов вернуться под Николаев и пойти на Одессу, заявил эксперт Defence Express Иван Киричевский.

"С другой стороны, если наши войска взяли Снегиревку, которая была укрепленным пунктом, создававшим для нас проблемы, и двигаются дальше, то можем с осторожным оптимизмом предполагать, что максимум до конца ноября Херсон удастся освободить, вернуть в наши руки", — подчеркнул он в эфире Радио НВ.

Эксперт пояснил, что обрушение россиян на юге стало результатом эффективных действий Вооруженных сил Украины.

"Просто [наступил] тот момент, когда склады боеприпасов были уничтожены в критической для рашистов величине, соответственно, потери россиян начали накапливаться в критической для них величине. Именно на этом фоне они посыпались, потому что ВСУ очень активно работали над этим", — добавил Киричевский.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

Другие новости: