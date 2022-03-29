Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров": сколько стоит и чем опасен ракетный комплекс

Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров" / mirislama.com

Российские оккупанты продолжают стягивать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а в город Калинковичи в Белоруссии свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".

На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины, сообщили в Генштабе.

"Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М",- говорится в сообщении.

ОТРК "Искандер-М" - характеристики и дальность поражения

Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

Наиболее вероятные цели Искандеров:

системы ПВО

системы ПРО

командные пункты и узлы связи

самолёты и вертолёты на аэродромах

важнейшие объекты инфраструктуры (склады, мосты и тому подобное)

скопления войск и техники (колонны на марше, площадки хранения техники и тому подобное)

оперативно-тактические ракетные комплексы

дивизионная артиллерия: реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия.

ОТРК использует квазибаллистическую и крылатую ракету. Общим, кроме машин пускового комплекса для ракет, является система наведения, а также кассетные наполнители боевых частей.

Скорость полета ракеты "Искандера"

В конце активного участка — 2100 метров в секунду;

Максимальная в начале конечного участка — 2600 метров в секунду;

Возле цели — 700-800 метров в секунду.

Искандер-М: сколько стоит ракетный комплекс

В начале 2016 года Армения стала первой страной, купившей "Искандеры" у России. Ориентировочная стоимость не менее четырех купленных ракетных комплексов ‒ от 70 до 100 миллионов долларов.

Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

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