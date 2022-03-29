Россияне свозят в Беларусь ракеты для "Искандеров": сколько стоит и чем опасен ракетный комплекс

Оккупанты продолжают бомбить мирные украинские города.
Российские оккупанты продолжают стягивать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа, а в город Калинковичи в Белоруссии свозят ракеты к ОТРК "Искандер-М".
На Волынском направлении остается высокой вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь к агрессии против Украины, сообщили в Генштабе.
"Фиксируется подвоз автомобильным транспортом в район населенного пункта Калинковичи ракет в ОТРК "Искандер-М",- говорится в сообщении.
ОТРК "Искандер-М" - характеристики и дальность поражения
Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.
Наиболее вероятные цели Искандеров:
- системы ПВО
- системы ПРО
- командные пункты и узлы связи
- самолёты и вертолёты на аэродромах
- важнейшие объекты инфраструктуры (склады, мосты и тому подобное)
- скопления войск и техники (колонны на марше, площадки хранения техники и тому подобное)
- оперативно-тактические ракетные комплексы
- дивизионная артиллерия: реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия.
ОТРК использует квазибаллистическую и крылатую ракету. Общим, кроме машин пускового комплекса для ракет, является система наведения, а также кассетные наполнители боевых частей.
Скорость полета ракеты "Искандера"
- В конце активного участка — 2100 метров в секунду;
- Максимальная в начале конечного участка — 2600 метров в секунду;
- Возле цели — 700-800 метров в секунду.
Искандер-М: сколько стоит ракетный комплекс
В начале 2016 года Армения стала первой страной, купившей "Искандеры" у России. Ориентировочная стоимость не менее четырех купленных ракетных комплексов ‒ от 70 до 100 миллионов долларов.
Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.
Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
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