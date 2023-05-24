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Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - Ягун

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2023, 19:50 обновлено 24 мая, 19:50
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Российские добровольцы хотели показать, что есть те, кто "не слушает Путина".
Виктор Ягун, Легион Свобода России
Российские добровольцы могли дойти до Белгорода / Коллаж: Главред, фото: Facebook.com/yagunv, t.me/legionoffreedom

Русские добровольцы продвинулись в Белгородской области и заставили Кремль паниковать. Однако не стоит ожидать, что они пойдут на сам Белгород и захватят его. У добровольцев совсем другие цели. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В то же время Ягун убежден, что добровольцы смогли бы дойти до Белгорода, если бы у них была именно такая цель.

"Российские добровольцы, как патриоты своего государства, после захода на свои территории будут стараться оставаться там как можно дольше и оттянуть на себя определенные силы войск РФ. Также они намерены объяснить белгородцам, что они не враги России, а лишь хотят для нее лучшей жизни. Посмотрим, насколько им это удастся. События будут разворачиваться 3-4 дня. Если добровольцы будут продвигаться так, как сейчас, думаю, они и в Белгород могут зайти", - сказал генерал-майор.

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Он также рассказал, какие именно цели стояли перед добровольцами.

"Я не думаю, что они это сделают. У добровольцев совсем другая задача - они просто хотят продемонстрировать наличие того, что есть такое подразделение, люди, которые не слушают Путина, не смотрят телевизор, не доверят российским пропагандистам и хотят изменить Россию к лучшему. По моему мнению, они могут спокойно выйти из Белгородской области после того, как раздадут листовки и проведут там агитационные мероприятия", - объяснил Ягун.

Операция добровольцев России в Белгородской области

В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.

Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.

В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.

В рейде участвуют только граждане России.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:

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