Российские оккупанты взяли в плен своего комбата, чтобы не убежал с войны - перехват

Оккупанты взяли в плен своего комбата / ВСУ и ua.depositphotos.com

Российские военные взяли в плен своего командира, который хотел бежать с войны в Украине. Об этом рассказал жене один из оккупантов, разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказал своей жене о том, что в его подразделении большое количество раненых, потому что они вышли из серьезного боя.

Инцидент с пленным командиром произошел в соседнем подразделении.

"Четвертый батальон, они взяли в плен своего комбата. Заставили с ними быть, чтобы не сбежал. Потому что у них там трехсотых много. Мы вчера также машины загрузили. Уже наготове валить. Команда поступила, стоять дальше. Вчера более 20 человек трехсотых россиян вывезли", - рассказал оккупант.

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Напомним, российские оккупанты стреляют в своих же в Херсонской области, чтобы быстрее убежать домой от участия в войне против Украины. Коллаборанты из Херсонщины готовятся к бегству в оккупированный Крым.

Недавно на Херсонщине заметили группу дезертиров 18-20 лет. Российские оккупанты пытаются бежать в Крым через Арабатскую стрелку. Ребята в российской военной форме просят воду и еду у местных жителей.

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