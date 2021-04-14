Российские солдаты устроили крупный пожар в лагере близ границы Украины

Российские солдаты устроили большой пожар в лагере / Reuters

В военном палаточном городке российских войск в городе Богучар (Воронежская область, 45 километров от границы России и Украины) произошел масштабный пожар. Видеозапись инцидента была опубликована в сервисе TikTok, но вскоре ее оттуда удалили.

В ролике видно, что огонь, который охватил множество полевых палаток, российские военные пытались тушить собственными лопатами и огнетушителями.

По всей вероятности, возгорание произошло в минувший вторник, 13 апреля. Информации о пострадавших нет, но на видео один из российских военных подошел к автору видео и сказал: "я обгорел малость". Причем в российских СМИ не было никаких новостей о пожаре на военном полигоне.

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Обострение на границе Украины и РФ: