Российские солдаты устроили крупный пожар в лагере близ границы Украины

Инцидент с пожаром в полевом лагере российских войск произошел в городе Богучар, которые расположен в сорока пяти километрах от границы Украины и России.
В военном палаточном городке российских войск в городе Богучар (Воронежская область, 45 километров от границы России и Украины) произошел масштабный пожар. Видеозапись инцидента была опубликована в сервисе TikTok, но вскоре ее оттуда удалили.
В ролике видно, что огонь, который охватил множество полевых палаток, российские военные пытались тушить собственными лопатами и огнетушителями.
По всей вероятности, возгорание произошло в минувший вторник, 13 апреля. Информации о пострадавших нет, но на видео один из российских военных подошел к автору видео и сказал: "я обгорел малость". Причем в российских СМИ не было никаких новостей о пожаре на военном полигоне.
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Обострение на границе Украины и РФ:
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- В США издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Российские расследователи из проекта Conflict Intelligence Team (CIT) нашли в Воронежской области неподалеку от украинской границы новый громадный полевой лагерь армии РФ.
- Местные жители говорят о том, что это поле длиной от трех до четверых километров, которое полностью заставлено техникой.
Автор: Дмитрий Видоменко