Российский войска срывают эвакуацию из Мариуполя, стреляют и на окраинах Сум

Скриншот с видео

Российские оккупанты срывают эвакуацию мирного населения из Мариуполя и Сум.

Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер, но войска РФ вновь пошли на провокацию, сообщили в Минобороны Украины.

"Были расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д.Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.Такие действия русских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!", - говорится в сообщении.

По информации народного депутата Михаила Ананченко, по маршруту "зеленого коридора" в Сумах также началась стрельба, в том числе слышные звуки танков.

"Зеленый коридор только после прекращения стрельбы (будет снова открыт - ред.) ! Без команды и прекращения просим никого не уезжать ! При прекращении огня выезд будет продолжен", - написал нардеп на своей страничке в Facebook.

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Также в Сети появилось видео стрельбы на окраине Сум:

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум.

"То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой согласовывалось открытие гуманитарного коридора", - отметила Верещук.

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