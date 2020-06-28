Провал программы Кабмина: Стефанчук высказался насчет отставки Шмыгаля

Денис Шмыгаль / УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал вопрос провала программы Кабмина в Раде.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, он пока не видит пока оснований для отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"По состоянию на сейчас я таких перспектив не вижу. Потому что вижу действительно, что премьер старается и работает. И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки на Закарпатье и уже даже там руководит штабом - это абсолютно нормальная реакция", - сказал Стефанчук.

По мнению заместителя спикера парламента, то, что Верховная Рада не утвердила программу правительства, также не является основанием для отставки.

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"Программа на 90% состояла из того, что было обговорено с комитетами. Вопрос, видимо, шел, скорее, об иммунитете, о вопросах доверия. Поскольку это парламентско-президентская республика, то каждый для себя сам решил, как он будет голосовать и что для него в приоритете - или программа, или доверие. Я просто скажу, что у нас подавляющее большинство правительств работали без утвержденной программы и ничего, они работали", - добавил Стефанчук.

Напомним, 18 июня Верховная Рада не поддержала обновленную программу Кабмина под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Программу поддержали 207 народных депутатов (для принятия программы необходимо 226 голосов).

Напомним, 4 июня Верховная Рада вернула программу Кабмина Дениса Шмыгаля на доработку. Принятие программы правительства гарантирует ему иммунитет на год.