УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"С детства мечтала стать десантником": красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерии

28 мая 2022, 13:50

На ее счету терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположения техники и личного состава оккупантов.

Красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерии / скриншот

В рядах ВСУ служит десантница Ольга, которая управляет БПЛА. Именно по ее наводкам работает наша артиллерия.

На службе девушка с 2015 года. Сейчас она управляет беспилотным летательным аппаратом. На ее счету терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположения техники и личного состава оккупантов, рассказали в командовании ДШВ ВСУ.

Именно по ее данным наша артиллерия точно отрабатывает по захватчикам.

"Я с детства говорила маме, что когда вырасту, то стану десантником", - призналась Ольга.

Скриншот

Так и получилось - сейчас она находится на фронте, координируя нашу артиллерию.

Ольга рассказала, как ее группа попала под обстрел, но все же доставила важную информацию о местоположении врага в штаб.

"Если мы не привезем этой информации, то у наших коллег не будет работы. Не будет им по кому отрабатывать, а враг будет жить", - поделилась Ольга.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Также мы рассказывали, что украинским артиллеристам удалось накрыть позицию врага на Харьковщине. В результате успешного удара было ликвидировано почти 50 российских десантников. Большинство из погибших – солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ.

Читайте также:

война в Украине Десантно-штурмовые войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:50

"С детства мечтала стать десантником": красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерии

13:47

Зеленский рассказал, какой видит победу в войне и что будет с Крымом и Донбассом

13:45

Мощная помощь ВСУ: США отправят Украине РСЗО HIMARS с дальностью пуска до 300 км – WSJ

13:10

В России был чемпионом, а в Украине стал удобрением: ВСУ ликвидировали оккупанта-пейнтболистаВидео

13:08

Эффект бумеранга в действии: солдаты РФ начали массово насиловать россиянок в Белгородской областиВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

12:45

За крейсером "Москва" пойдут другие корабли: Украина получает противокорабельные ракеты HarpoonВидео

12:23

"Убить украинских детей": Подоляк рассказал, как Мединский проговорился о цели "спецоперации"

12:19

Украина будет воевать с Россией до победного финала: Подоляк назвал последствия бездействия Запада

11:55

Парк артиллерии пополняется: в Украину поступили американские САУ М109

11:51

Россию ждет распад, а Путина уберет сама жизнь: Данилов призвал лишить страну ядерного оружияВидео

11:43

Ненависть к Пугачевой и Галкину в РФ достигла апогея: Примадонну хотят лишить гражданства

11:36

Почему выжившие в Мариуполе хотят вернуться домоймнение

11:07

Армия РФ будет форсировать Северский Донец, чтобы двинуться на Славянск и Краматорск - разведка БританииВидео

11:04

Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской областиВидео

10:34

"Путин не может потерпеть поражение!": Соловьев истерит из-за договоренностей Зеленского и БайденаВидео

10:29

"Думают, что они не на войне": Ходорковский назвал главную ошибку Запада в отношении ПутинаВидео

09:40

ВСУ оттеснили оккупантов на Луганщине, поврежден мост между Северодонецком и ЛисичанскомВидео

09:37

Более 20 старших российских офицеров отправились в ад: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантовВидео

09:18

Почему Украине рано радоваться альтернативе ЕС от Великобританиимнение

Реклама
09:10

Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробностиВидео

09:04

"Я просто хотел насолить этим оркам": житель Херсонщины украл "УРАЛ" у оккупантов и передал его ВСУВидео

08:51

"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"Видео

08:27

Отработала артиллерия ВСУ: десантники из Иваново досрочно закончили "спецоперацию" в УкраинеВидео

08:21

Пропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флаги

07:38

Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

07:15

Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинамВидео

06:42

ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10Видео

06:31

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от Россиимнение

06:12

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:45

Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертВидео

05:11

Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

04:50

Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июньВидео

04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

04:10

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

03:47

Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

03:10

Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

03:08

Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

02:37

Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФВидео

02:02

"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

Реклама
01:48

Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

01:32

Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

00:44

Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

00:01

Порошенко хотел покинуть Украину через Польшу, но его не пропустили

27 мая, пятница
23:54

Осадчая и Ефросинина эмоционально отреагировали на петицию о запрете абортов

23:42

"Позор нации": украинка и участница низкопробного российского шоу наврала о жизни в Луганске

23:29

Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

23:28

Хочет уничтожить украинцев: Байден вновь обвинил Путина

23:25

"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспы

22:51

Украина ударит американскими РСЗО MLRS по планам России на аннексию Херсона – АрестовичВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять