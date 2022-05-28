"С детства мечтала стать десантником": красавица Ольга стала "глазами" украинской артиллерии

На ее счету терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположения техники и личного состава оккупантов.
В рядах ВСУ служит десантница Ольга, которая управляет БПЛА. Именно по ее наводкам работает наша артиллерия.
На службе девушка с 2015 года. Сейчас она управляет беспилотным летательным аппаратом. На ее счету терабайты отснятых кадров вражеских позиций, засад, расположения техники и личного состава оккупантов, рассказали в командовании ДШВ ВСУ.
Именно по ее данным наша артиллерия точно отрабатывает по захватчикам.
"Я с детства говорила маме, что когда вырасту, то стану десантником", - призналась Ольга.
Так и получилось - сейчас она находится на фронте, координируя нашу артиллерию.
Ольга рассказала, как ее группа попала под обстрел, но все же доставила важную информацию о местоположении врага в штаб.
"Если мы не привезем этой информации, то у наших коллег не будет работы. Не будет им по кому отрабатывать, а враг будет жить", - поделилась Ольга.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российский блокпост на трассе Лисичанск-Бахмут, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Также мы рассказывали, что украинским артиллеристам удалось накрыть позицию врага на Харьковщине. В результате успешного удара было ликвидировано почти 50 российских десантников. Большинство из погибших – солдаты срочной службы, которые недавно подписали краткосрочные контракты с ВС РФ.
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