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Саашквили написал письмо мэру Львова

23 октября 2021, 18:31
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По словам Садового, письмо от экс-президента ему передала народный депутат, возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.

Саакашвили
Саакашвили написал президенту Грузии письмо / УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который был задержан в Грузии и арестован, написал письмо городскому голове Львова Андрею Садовому.

По словам Садового, письмо от экс-президента ему передала народный депутат, возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.

"Лиза Ясько вчера была у Михеила. Передал нам привет. А ночью ему стало хуже. Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты. Мы не имеем права оставить нашего друга в беде!", - написал в Facebook Садовой.

Он добавил, что власти Украину не смогут просто отмолчаться.

Напомним, политика арестовали в Тбилиси 1 октября, за день до местных выборов, в которых участвует основанная им партия. Экс-президента Грузии посадили в колонию в Рустави для отбывания вынесенного ему на родине заочного приговора.

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СИЗО Михаил Саакашвили Андрей Садовый новости Украины новости Грузии Елизавета Ясько
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