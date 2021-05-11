Саммит НАТО в июне: эксперт объяснил, почему ПДЧ для Украины не так важен

Эксперт прокомментировал шансы Украины вступить в НАТО / УНИАН

В начале лета в Брюсселе состоится саммит НАТО. В Офисе президента Украины ожидают, что украинский вопрос будет на повестке дня. Также на Банковой надеются, что в Совете НАТО могут пересмотреть решение о формате проведения саммита альянса 14 июня и пригласить к участию партнеров, в том числе Украину. Политический аналитик Андрей Пионтковский спрогнозировал, чего ожидать Киеву от этого саммита и получит ли Украина План действий по членству в коллективном блоке безопасности (ПДЧ).

Пионтковский считает, что какие-то формальные решения для Украины на саммите НАТО в июне будут, передает Obozrevatel. При этом, по его словам, важно другое - приближается завершение переговоров о предоставлении Украине статуса главного союзника США, который не является членом НАТО.

"Это значительно важнее, чем предоставление ПДЧ. Ведь что это такое? Может быть, через год, если позволит господин Орбан (Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, - ред.), Макрон (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.) и Меркель (Ангела Меркель, канцлер Германии, – ред.), Украину примут в НАТО. А ей нужна военная поддержка не через год, а завтра. А этот статус позволяет резко расширить военное сотрудничество и поставки вооружений", - отметил эксперт.

"Это все тоже самое, что и НАТО, кроме прямого перебрасывания американских дивизий. Не думаю, что на это кто-то рассчитывает. Но при таком объеме военной поддержки и экономически удушающих мер против России Украина и сама справится с российской агрессией", - добавил он.

Пионтковский считает, что разумные люди в Москве это уже понимают. Но при этом, по его словам, полностью исключать военную атаку Путина нельзя.

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