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Самый большой флаг Украины сняли: названа причина

27 августа 2020, 13:38

Украинский флаг, который недавно вывесили в Киеве, сегодня опустили.

Самый большой украинский флаг снят – Новости Киев
Коммунальщики сняли самый большой украинский флаг / vesti.ua

В четверг, 27 августа, в центре Киева коммунальщики сняли самый большой флаг Украины.

Флаг сняли "по техническим причинам" – он начал рваться, узнал корреспондент Vesti.ua.

По его данным, почему флаг начал рваться, неизвестно – это могло произойти и из-за качества материала, и из-за ветра.

Издание выяснило, что есть еще пять запасных флагов, которые сшили из разных тканей.

"...сотрудники коммунальной службы сказали, что обязательно заменят флаг, но сначала попробуют поднять тот, что есть сейчас", – отмечается в материале.

Самый большой украинский флаг снят – Новости Киев
Коммунальщики сняли самый большой украинский флаг / vesti.ua

Напомним, в Киеве 22 августа – накануне Дня флага – возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне на новом флагштоке вывесили самый большой флаг Украины. Высота флагштока – 90 метров, а размер флага – 16 на 24 метра.

новости Киева флаг Украины
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