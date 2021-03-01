СБУ "нарыла" новые факты по делу Шария и запросила международную помощь

Выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария.
В Киевскую городскую прокуратуру направлены запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу пропагандиста Анатолия Шария.
Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария.
"Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов")", - отмечается в сообщении.
Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования, добавили в СБУ.
Анатолия Шария объявили в розыск:
- 25 февраля Служба безопасности Украины объявила пророссийского блогера Анатолия Шария в государственный розыск.
- Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. После этого он был объявлен в государственный розыск.
- 16 февраля стало известно, что СБУ объявила Шарию, который живет в Испании, о подозрении в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан.