СБУ "нарыла" новые факты по делу Шария и запросила международную помощь

СБУ занялась делом пропагандиста Анатолия Шария / Фото: УНИАН

В Киевскую городскую прокуратуру направлены запросы о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу пропагандиста Анатолия Шария.

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария.

"Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов")", - отмечается в сообщении.

Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования, добавили в СБУ.

Анатолия Шария объявили в розыск: