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Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ

22 февраля 2021, 13:35

Сам скандальный блогер утверждает, что СБУ скрывается от его адвокатов и не предоставляет весь пакет документов по подозрению в государственной измене.

Шарий
Анатолий Шарий / скриншот из видео

Скандальный блогер Анатолий Шарий, которого украинские правоохранители подозревают в совершении государственной измены, не явился по повестке на допрос в СБУ 22 февраля. В спецслужбе сообщают, что расценивают такое положение вещей как попытку скрыться от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как укрывательство от следствия", ‒ заявили в СБУ.

В спецслужбе говорят, что рассмотрят ходатайство адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина и оно будет удовлетворено в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

Далее, в СБУ официально пригласили и Рыбина, и Шария еще раз ‒ на 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами уголовного производства.

Сам Шарий записал очередной видеоблог, в котором заявил, что СБУ пять дней скрывается от его адвокатов. Которым якобы не предоставляют весь пакет документов по подозрению.

Блогер говорит, что не может физически прибыть на допрос, поскольку находится за границей и имеет статус беженца.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 16 февраля Анатолию Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
  • Отмечается, что подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям уголовного кодекса: госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
  • Немногим позднее стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.
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