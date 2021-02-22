Шарий не приехал на допрос и обвиняется в уклонении от следствия - СБУ

Анатолий Шарий / скриншот из видео

Скандальный блогер Анатолий Шарий, которого украинские правоохранители подозревают в совершении государственной измены, не явился по повестке на допрос в СБУ 22 февраля. В спецслужбе сообщают, что расценивают такое положение вещей как попытку скрыться от следствия.

"22 февраля Анатолий Шарий был вызван для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как укрывательство от следствия", ‒ заявили в СБУ.

В спецслужбе говорят, что рассмотрят ходатайство адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина и оно будет удовлетворено в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса.

Далее, в СБУ официально пригласили и Рыбина, и Шария еще раз ‒ на 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами уголовного производства.

Сам Шарий записал очередной видеоблог, в котором заявил, что СБУ пять дней скрывается от его адвокатов. Которым якобы не предоставляют весь пакет документов по подозрению.

Блогер говорит, что не может физически прибыть на допрос, поскольку находится за границей и имеет статус беженца.

Читайте такжеПротив жены блогера Шария завели уголовное дело

Напомним, ранее сообщалось: