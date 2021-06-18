"Сдавал экзамен в наушниках": у киевского студента украли миллион гривен

Грабители подошли сзади и ударили студента локтем по голове / Globallookpress.com

В Подольском районе Киева в полдень 17 июня произошел вопиющий случай. У студента, сдававшего экзамен дистанционно, украли миллион гривен.

Как пишет OBOZREVATEL, в квартиру по улице Стеценко студента проникли двое неизвестных и изъяли

"Парень был в наушниках, поэтому и не услышал, как к нему со спины подобрались преступники. Один из грабителей сильно ударил студента по голове локтем, от чего тот упал на пол. Потом жертву связали и расспрашивали, где лежат деньги", - сообщает издание, ссылаясь на собственные источники.

Затем грабители заткнули студенту рот кляпом и обыскали жилище, в котором все-таки нашли сбережения, и исчезли.

Студент выбрался к парадному входу и позвал на помощь соседей, которые помогли ему освободиться от пластиковых "оков".

Читайте такжеДзидзьо избили и ограбили в центре Киева - появились подробности расследованияНапомним, ранее в Киеве был задержан уроженец Азербайджана Мамедсой Афрас Куддасар-Оглы, которому 28 мая удалось сбежать из-под стражи городского суда в Ирпене. Его обвиняют в том, что он обманывал и грабил женщин прямо на свиданиях.

Также в начале мая в Днепре 45-летний грабитель ворвался в частный дом и избил 13-летнего мальчика до полусмерти – так он хотел выбить из ребенка признание, где родители прячут ценности.