МОЗ обвинили в сексизме после публикации буклетов о карантине

Минздрав блеснул креативом / МОЗ

В Министерстве здравоохранения распространили буклеты, в которых призвали украинцев оставаться на майские праздники дома, соблюдать карантин и самоизоляцию.

Изображение опубликовали в Telegram-канале Коронавирус_Инфо Министерства здравоохранения. Работы принадлежат известной украинской художнице Евгении Гапчинской, а изображения разработаны Институтом когнитивного моделирования.

Однако после публикации буклетов в обществе вспыхнуло возмущение. Пользователи увидели в картинках признаки сексизма и отметили наличие стереотипов, когда женщина убирает в доме, а мужчина учится на онлайн-курсах.

Инцидент прокомментировала доцент кафедры социологии Национального университета Киево-Могилянской академии и гендерная эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк, об этом сообщает ресурс Повага.

"В украинском обществе именно женщины сталкиваются с двойной нагрузкой, ведь кроме оплачиваемой работы осуществляют непропорционально большую долю неоплачиваемой домашней и уходовой работы. Соответственно из-за недостатка такого ресурса, как время, женщины обычно не могут себе позволить проходить онлайн-курсы и заниматься самообразованием. А эта социальная реклама как раз поддерживает такое несправедливое распределение гендерных ролей, вместо того, чтобы наоборот использовать карантин как возможность отметить, что в трудное время следует поддерживать друг друга и справедливо распределять домашнюю работу", – отмечает Марценюк.

По словам эксперта, именно с государства должно начинаться уважение к женщине и личности, важно на самом высоком уровне выполнять международные нормы и законы Украины.

"Поэтому я бы советовала людям, которые создали этот креатив и представителям Минздрава, которые его утвердили, перечитать Закон Украины Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, которому уже 15 лет. И вообще от креативной социальной рекламы хочется разнообразных нестереотипных идей, а не воспроизведения сексизма", – добавила Марценюк.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказал мнение, что медицинская реформа, разработанная бывшей главой МОЗ Ульяной Супрун, не адаптирована к украинским реалиям.

Как ранее сообщалось, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.