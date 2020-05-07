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МОЗ обвинили в сексизме после публикации буклетов о карантине

7 мая 2020, 23:58

Критики утверждают, что в министерстве слишком разделили женщин и мужчин.

минздрав
Минздрав блеснул креативом / МОЗ

В Министерстве здравоохранения распространили буклеты, в которых призвали украинцев оставаться на майские праздники дома, соблюдать карантин и самоизоляцию.

Изображение опубликовали в Telegram-канале Коронавирус_Инфо Министерства здравоохранения. Работы принадлежат известной украинской художнице Евгении Гапчинской, а изображения разработаны Институтом когнитивного моделирования.

Однако после публикации буклетов в обществе вспыхнуло возмущение. Пользователи увидели в картинках признаки сексизма и отметили наличие стереотипов, когда женщина убирает в доме, а мужчина учится на онлайн-курсах.

Инцидент прокомментировала доцент кафедры социологии Национального университета Киево-Могилянской академии и гендерная эксперт Украинского Хельсинского союза по правам человека Тамара Марценюк, об этом сообщает ресурс Повага.

"В украинском обществе именно женщины сталкиваются с двойной нагрузкой, ведь кроме оплачиваемой работы осуществляют непропорционально большую долю неоплачиваемой домашней и уходовой работы. Соответственно из-за недостатка такого ресурса, как время, женщины обычно не могут себе позволить проходить онлайн-курсы и заниматься самообразованием. А эта социальная реклама как раз поддерживает такое несправедливое распределение гендерных ролей, вместо того, чтобы наоборот использовать карантин как возможность отметить, что в трудное время следует поддерживать друг друга и справедливо распределять домашнюю работу", – отмечает Марценюк.

По словам эксперта, именно с государства должно начинаться уважение к женщине и личности, важно на самом высоком уровне выполнять международные нормы и законы Украины.

"Поэтому я бы советовала людям, которые создали этот креатив и представителям Минздрава, которые его утвердили, перечитать Закон Украины Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин, которому уже 15 лет. И вообще от креативной социальной рекламы хочется разнообразных нестереотипных идей, а не воспроизведения сексизма", – добавила Марценюк.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказал мнение, что медицинская реформа, разработанная бывшей главой МОЗ Ульяной Супрун, не адаптирована к украинским реалиям.

Как ранее сообщалось, украинская власть прорабатывает сценарии, чтобы не допустить реализации второго этапа реформы медицины, однако "улучшения" станут, фактически, стартом ее сворачивания.

Министерство здравоохранения Украины гендер сексизм новости Украины
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