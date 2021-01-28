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"Серая" зона: Ляшко назвал области с низким уровнем тестирования на COVID

28 января 2021, 19:10
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В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели.

Ляшко
Ляшко назвал области с минимальным количеством тестов / УНИАН

В Украине шесть областей входят в так называемую "серую" зону по критериям Евросоюза - в них самый низкий показатель тестирования на коронавирус, сообщил санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

В Одесской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Львовской областях отмечены самые низкие показатели ПЦР-тестирования на 100 тысяч населения за последние семь дней. А также, одни из самых высоких показателей положительных результатов.

Отмечается, что в таблице критериев, среди которых количество новых случаев на 100 тысяч населения за 14 дней, число ПЦР-тестов на 100 тысяч населения за 7 дней, количество смертей от коронавируса за 14 дней на 100 тысяч населения и процент положительных тестов за 7 дней Киев занимает четвертое место по случаям, седьмое - по смертям, 25-е - по количеству тестов и проценту положительных результатов. В таблице чем больше число, тем лучше ситуация.

Коронавирус в Украине - новости:

  • По состоянию на утро четверга, 28 января, в Украине выявили еще 5 529 больных коронавирусом. Общее число зараженных - 1 206 412 человек.
  • Ученые объяснили, почему в Украине возросло число жертв COVID-19. Выяснилось, что все дело в том, что коронавирусная статистика в стране основывается на запоздалых данных.
  • Вакцинация украинцев от коронавируса начнется в феврале.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. У Украины - контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Минздрав коронавирус Виктор Ляшко коронавирус в Киеве
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