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Северодонецк, Дмитровка, Немешаево и другие: продолжается эвакуация по разным направлениям

14 марта 2022, 16:10

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает о ходе эвакуации.

8 автобусов из Дмитровки прибыли в Белогородку, позже будут двигаться в Киев.

Еще около 400 человек в эвакуационной колонне отправились из Северодонецка в Славянск.

Также автобусы с людьми отправились из Рубежного по маршруту Рубежное – Северодонецк – Бахмут – Славянск.

16 автобусов из Немешаево прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь, предоставляют питание и отправляют в Киев.

Ранее Тимошенко сообщил о направлениях гуманитарных коридоров эвакуации 14 марта:

1. Бердянск – Мариуполь (колонны с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути)

2. Богдановка и Новая Богдановка – Бровары

3. Победа – Бровары

4. Бобрик – Бровары

5. Гостомель – Белогородка

6. Немишаево и Ворзель – Белогородка

7. Дмитровка – Белогородка

8. Северодонецк – Славянск

9. Попасная – Славянск

10. Горное – Славянск.

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