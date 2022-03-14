Северодонецк, Дмитровка, Немешаево и другие: продолжается эвакуация по разным направлениям

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает о ходе эвакуации.
8 автобусов из Дмитровки прибыли в Белогородку, позже будут двигаться в Киев.
Еще около 400 человек в эвакуационной колонне отправились из Северодонецка в Славянск.
Также автобусы с людьми отправились из Рубежного по маршруту Рубежное – Северодонецк – Бахмут – Славянск.
16 автобусов из Немешаево прибыли в Белогородку. Людям оказывают первую помощь, предоставляют питание и отправляют в Киев.
Ранее Тимошенко сообщил о направлениях гуманитарных коридоров эвакуации 14 марта:
1. Бердянск – Мариуполь (колонны с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации на обратном пути)
2. Богдановка и Новая Богдановка – Бровары
3. Победа – Бровары
4. Бобрик – Бровары
5. Гостомель – Белогородка
6. Немишаево и Ворзель – Белогородка
7. Дмитровка – Белогородка
8. Северодонецк – Славянск
9. Попасная – Славянск
10. Горное – Славянск.