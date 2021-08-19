Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2

Газпром отказывается от дополнительной прокачки газа в Европу, чтобы уже в октябре получить выгодные стартовые позиции по СП-2, - политик / Reuters

Москва специально не закачивает газ в подземные хранилища Европы, чтобы спровоцировать дефицит топлива и использовать ситуацию в своих интересах. По логике россиян, в таких условиях сертификация газопровода Северный поток-2 будет проходить при более оптимальной для Газпрома обстановке. О таком сценарии говорит и тот факт, что сейчас газа меньше всего как раз таки в хранилищах российской корпорации в европейских странах. Об этом заявил бывший министр энергетики Алексей Оржель.

"Я бы связывал точку невозврата не только с административными процедурами, сертификацией и другими элементами, но и с дефицитом газа на рынке Европы. Мы все знаем, что "Газпром" не насыщает европейский рынок, и делает это с такой целью, чтобы в первых числах октября говорить, что "Северный поток-2" должен обеспечить как раз энергетическую безопасность и поставку газа, и тогда сертификация будет проходить проще", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что именно в хранилищах Европы сейчас меньше всего газа. Скорее всего, Россия пытается реализовать именно вышеуказанный сценарий.

"Сейчас наименьшие запасы как раз в газохранилищах Европы, которыми оперирует "Газпром". Думаю, этот вариант и разрабатывается в России и будет реализован", - подчеркнул Алексей Оржель.

Напомним, согласно данным Gas Infrastructure Europe, в хранилищах Газпрома в Австрии, Германии и Нидерландах на данный момент около 1,8 миллиардов кубометров газа. В то время как их общий проектный объем составляет 10 миллиардов кубометров газа.

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Дефицит газа в Европе

В последнее время на газовом рынке ЕС резко взлетели цены. Стоимость тысячи кубометров газа стремительно растет. Цены уже перешагнули рекордные показатели 2008 года. Ситуацию связывают в том числе и с действиями Газпрома, который в кризисной для Европы обстановке отказывается от дополнительных поставок газа путем украинской ГТС.Читайте такжеШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа

16 августа после того, как Газпром фактически отказался от резервирования дополнительной твердой мощности ГТС Украины для прокачки газа в Европу, цена топлива составила уже 585 долларов за одну тысячу кубометров.

В Нафтогазе напрямую заявляют, что Газпром шантажирует Европу. Российская компания требует скорейшего одобрения СП-2, практически ставя ультиматум Европе: либо запуск магистрали и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива через Украину.

В компании-операторе газотранспортной системы Украины придерживаются аналогичной версии, согласно которой Газпром выбивает выгодные для себя условия в контексте введения в эксплуатацию Северного потока-2.