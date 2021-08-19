УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2

19 августа 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

Россия создает условия для сертификации газопровода СП-2, без которой невозможна его работа, сказал Алексей Оржель.

Северный поток-2
Газпром отказывается от дополнительной прокачки газа в Европу, чтобы уже в октябре получить выгодные стартовые позиции по СП-2, - политик / Reuters

Москва специально не закачивает газ в подземные хранилища Европы, чтобы спровоцировать дефицит топлива и использовать ситуацию в своих интересах. По логике россиян, в таких условиях сертификация газопровода Северный поток-2 будет проходить при более оптимальной для Газпрома обстановке. О таком сценарии говорит и тот факт, что сейчас газа меньше всего как раз таки в хранилищах российской корпорации в европейских странах. Об этом заявил бывший министр энергетики Алексей Оржель.

"Я бы связывал точку невозврата не только с административными процедурами, сертификацией и другими элементами, но и с дефицитом газа на рынке Европы. Мы все знаем, что "Газпром" не насыщает европейский рынок, и делает это с такой целью, чтобы в первых числах октября говорить, что "Северный поток-2" должен обеспечить как раз энергетическую безопасность и поставку газа, и тогда сертификация будет проходить проще", - сказал он в эфире телеканала Украина 24.Читайте такжеУкраина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что именно в хранилищах Европы сейчас меньше всего газа. Скорее всего, Россия пытается реализовать именно вышеуказанный сценарий.

"Сейчас наименьшие запасы как раз в газохранилищах Европы, которыми оперирует "Газпром". Думаю, этот вариант и разрабатывается в России и будет реализован", - подчеркнул Алексей Оржель.

Напомним, согласно данным Gas Infrastructure Europe, в хранилищах Газпрома в Австрии, Германии и Нидерландах на данный момент около 1,8 миллиардов кубометров газа. В то время как их общий проектный объем составляет 10 миллиардов кубометров газа.

Реклама

Дефицит газа в Европе

В последнее время на газовом рынке ЕС резко взлетели цены. Стоимость тысячи кубометров газа стремительно растет. Цены уже перешагнули рекордные показатели 2008 года. Ситуацию связывают в том числе и с действиями Газпрома, который в кризисной для Европы обстановке отказывается от дополнительных поставок газа путем украинской ГТС.Читайте такжеШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа

16 августа после того, как Газпром фактически отказался от резервирования дополнительной твердой мощности ГТС Украины для прокачки газа в Европу, цена топлива составила уже 585 долларов за одну тысячу кубометров.

В Нафтогазе напрямую заявляют, что Газпром шантажирует Европу. Российская компания требует скорейшего одобрения СП-2, практически ставя ультиматум Европе: либо запуск магистрали и дешевый газ, либо проблемы с поставками топлива через Украину.

В компании-операторе газотранспортной системы Украины придерживаются аналогичной версии, согласно которой Газпром выбивает выгодные для себя условия в контексте введения в эксплуатацию Северного потока-2.

viber
Газпром Северный поток-2 новости Украины Алексей Оржель
Сейчас вы просматриваете новость «Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Звезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессииЗвезда Квартала засветила упругие ягодицы в откровенной фотосессии Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услугаГороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга Как Байден сам себя обманул, выведя войска из АфганистанаКак Байден сам себя обманул, выведя войска из Афганистана Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день АнтонаПриметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Евгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движенийЕвгений Гончаренко после комы потерял память и координацию движений

Последние новости

05:28

Шантаж Европы и провокация дефицита газа: назван сценарий Газпрома по Северному потоку-2

05:27

Гороскоп на 18 августа для всех знаков Зодиака: лживые обещания, гнев или искушения

05:26

19 августа - День пасечника в Украине: поздравления и открытки к празднику

04:59

Кардиолог рассказал, может ли быть полезным для здоровья лишний вес

04:01

Можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных - ответ ученых Видео

Реклама
03:52

К Земле летит опасный большой астероид: ученые NASA оценили риски для планеты

03:48

Преображение Господне 2021: сердечные поздравления, картинки и открытки

02:40

Яблочный Спас 2021: обряды, картинки, поздравления и душевные открытки к празднику

02:20

"Ведьма или русалка": Надя Дорофеева едва удержала грудь в слишком откровенном бикини

01:46

Анна Богдан разделась и поразила красотой в прозрачном белье

01:34

Ученые нашли свойство авокадо, которое поможет при лечении опасной болезни

00:44

Встреча Зеленского и Меркель: Климкин заявил о новых угрозах для Украины Видео

00:37

Приметы на 19 августа: что нельзя делать на Яблочный Спас 2021 Видео

00:30

Гороскоп на 19 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, плохое известие или ревность

18 августа, среда
23:57

В Житомире неизвестные жестоко избили главного редактора газеты

23:22

"В одной рубашке и без денег": президент Афганистана рассказал о бегстве из страны Видео

22:56

Медреформе быть: Зеленский подписал указ о системе здравоохранения Видео

22:45

Возложение цветов и вручение ордена: детали визита Меркель в Украину

22:18

В США от урагана пострадало авто известного продюсера и шоумена

22:15

В Киеве появятся "прививочные" автобусы: стали известны маршруты и график работы Видео

Реклама
21:49

Печальная статистика: в Украине стремительно уменьшается количество населения Видео

21:38

Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины по футболу Видео

21:25

Польские копы связали ремнем украинца: тот посинел и умер Видео

20:54

Мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал о своих странствиях Видео

20:17

В Киеве во время репетиции военного парада из толпы выбежал вооруженный мужчина Видео

20:13

Павлов мог совершить суицид из-за схем с тендерной документацией - СМИ Видео

20:06

Испытание поражением: Запад станет иным после Афганистана мнение

19:53

Звезда Playboy актриса Алисса Милано попала в ДТП в США

19:51

В Донецкой области мужчина поджег сожительницу и пытался сжечь и полицию

19:51

Дефицит газа в Европе бьет рекорды: Газпром рубит поставки газа через Украину, а хранилища опустели

19:30

В Ивано-Франковской области вспыхнул пожар на ТЭС: все подробности

19:27

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан высказалась об участии в Танцях з зірками Видео

18:57

Киев впервые попал в первую сотню престижного мирового рейтинга

18:31

Выяснилось, куда сбежал президент Афганистана

18:18

Киев готовится к военному параду ко Дню независимости: в столице массовые пробки Видео

18:09

"Люди в большом мире, не молчите": жизнь женщин в захваченном талибами Афганистане стала ужасом Видео

17:13

Пожары в Греции: украинские пожарные спасли два населенных пункта

17:11

Зиброва не взяли на концерт ко Дню Независимости и раздали его песни другим артистам

17:10

В Киеве среди бела дня застрелили мужчину

17:00

Украинскую экономику ждет падение после того, как снизятся цены на сырьевые товары – эксперт

Реклама
16:57

"На коленях и смотрят в сторону РФ": в Черновцах скандал из-за обидной для украинцев выставки

16:36

Johnson&Johnson официально в Украине: КМУ зарегистрировал еще одну вакцину против коронавируса Видео

16:28

"С годовщиной, любимая": Эллерт и Мишина появились в романтическом видео Видео

16:19

Украина, Польша и Германия задавят Северный поток-2: запуск трубы обернется Газпрому серией ударов Видео

16:08

Меркель обсудит с Путиным войну на Донбассе перед встречей с Зеленским в Киеве Видео

16:00

Вокалист Фиолет Сергей Мартынюк разводится с женой Лорой

15:43

В Кабмине установили порядок выплаты "минималки": что изменится для украинцев

15:36

В Украине изменились правила въезда для иностранцев Видео

15:04

Полчища комаров перебрались на Закарпатье: спреи бессильны

15:02

Избитый танцор Дорофеевой показал первое фото из больницы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять