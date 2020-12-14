Шантаж и продолжение обстрелов: эксперт спрогнозировал поведение России относительно Донбасса

В ближайшее время "нет никаких шансов" на встречу в нормандском формате, считает Олег Жданов.
Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что в ближайшее время Кремль будет жестко настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений в своей трактовке. При этом обстрелы на Донбассе усилятся.
"На сегодняшний день Российская Федерация прибегла к шантажу, сменила тактику в отношении Украины в том смысле, что они сейчас будут жестко настаивать на выполнении Украиной Минских договоренностей так, как они их трактуют", – сказал Жданов в эфире Obozrevatel TV.
При этом, по оценкам эксперта, в ближайшее время "нет никаких шансов" на встречу в нормандском формате глав государств или глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Причина заключается в том, что "Украина взяла очень много обязательств".
В связи с этим в новой "нормандской" встрече нет смысла, поскольку, согласно позиции России, "Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств".
"Поэтому обстрелы будут усиливаться. На сегодняшний день мы наблюдаем применение артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров. У нас снова есть раненые. Я думаю, количество обстрелов будет только расти", – резюмировал Жданов.
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры лидеров Нормандского формата могут привести к прогрессу на пути к миру на Донбассе.
- 9 декабря участник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что Киев разработал несколько сценариев по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Реализация плана Б зависит от действий администрации Джо Байдена в США и экономической ситуации.
- 6 декабря глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что если Россия не пойдет на уступки Украине в рамках переговорного процесса по ОРДЛО, то украинская сторона будет настаивать на отключении РФ от SWIFT.
- Доктор политических наук Илдус Ярулин прогнозирует, что ухудшение отношений России с Украиной неизбежно, а в будущем возможно продолжение боев на Донбассе.