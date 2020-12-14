Шантаж и продолжение обстрелов: эксперт спрогнозировал поведение России относительно Донбасса

Эксперт спрогнозировал обострение боев на Донбассе / facebook.com/pressjfo.news

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что в ближайшее время Кремль будет жестко настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений в своей трактовке. При этом обстрелы на Донбассе усилятся.

"На сегодняшний день Российская Федерация прибегла к шантажу, сменила тактику в отношении Украины в том смысле, что они сейчас будут жестко настаивать на выполнении Украиной Минских договоренностей так, как они их трактуют", – сказал Жданов в эфире Obozrevatel TV.

При этом, по оценкам эксперта, в ближайшее время "нет никаких шансов" на встречу в нормандском формате глав государств или глав внешнеполитических ведомств четырех стран. Причина заключается в том, что "Украина взяла очень много обязательств".

В связи с этим в новой "нормандской" встрече нет смысла, поскольку, согласно позиции России, "Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств".

"Поэтому обстрелы будут усиливаться. На сегодняшний день мы наблюдаем применение артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров. У нас снова есть раненые. Я думаю, количество обстрелов будет только расти", – резюмировал Жданов.

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