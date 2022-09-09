"Щас бы на море": оккупант со слезами писал жене предсмертную записку, её нашли ВСУ

Оккупант написал предсмертную записку, в которой пожаловался на командование / Коллаж фото Радио Свобода, Reuters, бригада им. И. Богуна

Украинские военные нашли предсмертную записку оккупанта, которого мобилизировали из оккупированного пгт Калинино Луганской области. Он жалуется своей жене, что их бросили на фронт, как "пушечное мясо". Записку нашла разведка батальона спецназначения "Дике поле" бригады Богуна. Фото записки они обнародовали на странице в Фейсбуке.

В записке оккупант указал себя как Тарасенко В. В. Военный признался, что ему тяжело дается эта записка, ведь он понимает, что в любой момент может умереть, по этому плачет.

Оккупант рассказал, что российское командование бросило их на фронт без бронежилета и боекомплекта.

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Судя из записки, у него остался еще и сын.

"Когда вырастет сынок, скажи, что папа очень хотел вернуться домой, быть самым лучшим папой ... Я знаю, что все забудется и ты будешь жить своей жизнью, найдешь себе нового мужа ... Обидно, что я даже не пожил нормально. Скажи, что папа был спортсменом, не курил и не пил. Смириться очень сложно, но все умирают и этот цикл не изменить. Плохо умирать летом, щас бы на море", - написал оккупант.

Оккупант написал предсмертную записку, в которой пожаловался на командование / Бригада им. И. Богуна

Напомним, в районе Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса РФ подняли бунт и написали отказ от участия в боевых действиях.

"Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна", - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили смертельную перестрелку. В результате трое оккупантов убиты и двое ранены. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

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