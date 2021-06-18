Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне

Украинская таможня сталкивается с проблемой обеспечения и финансирования / gazeta.zn.ua

Контрабанда как явление существует во всем мире, однако в Украине, в отличие от Европы, с контрабандой вынуждены бороться без различных современных сканирующих средств и другого технического обеспечения. Если украинское государство стремится к усилению борьбы с контрабандой, нужно улучшить финансирование и обеспечение таможенной службы. Об этом заявил директор департамента рисков Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий.

Как рассказал чиновник, контрабанда существует не только в Украине, но и в Италии, Германии и других странах. Везде с ней продолжают бороться. Однако обеспечение украинской и европейской таможни серьезно отличается.

"Поэтому когда говорят, что мы хотим добиться европейского или американского результата на украинской таможни, получается, что мы при минимальном финансировании хотим сразу максимального результата. Мое мнение, на сегодня при том обеспечении, которое есть, украинская таможня старается эффективно работать", - сказал Щуцкий.

Согласно его заявлению, украинская таможня сталкивается с серьезными проблемами с обеспечением и финансированием. И в таких сложных условиях приходится работать таможенникам.

"Украинская таможня ничем не обеспечена. Кроме зеркальца и фонарика. А новую форму крайний раз закупали в 2010 году. Если мы возьмем любого европейского или американского таможенника, их обеспечение в 100 раз сильнее, чем у нас. Поэтому, когда нам говорят, что мы неэффективно работаем, или на таможне высокие коррупционные риски - да, но на такие условия ни один бы европейский таможенник не пошел бы работать", - отметил чиновник.

Также он добавил, что на таможне в Украине фиксируется серьезный дефицит кадров. В условиях отсутствия надлежащего технического обеспечения таможенникам удается пополнять государственный бюджет.

"Все упирается в финансирование, соцпакеты и то, чем мы работаем. Мы сейчас боремся с контрабандой палками, а не как Европа - сканирующими системами и всем остальным. В этом смысле, мы находимся в каменном веке и даже в этой ситуации даем эффективность и поступления в бюджет", - подчеркнул Александр Щуцкий.