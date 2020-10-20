Школы и садики – на замок: врач объяснил необходимость жесткого карантина

Украинские школы могут закрыть на карантин / Фото: УНИАН

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине может спровоцировать продолжение работы детских садиков и начальной школы.

Об этом в эфире ObozTV заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

"На какое-то время надо было бы ограничить (работу школ и детсадов, - ред.)", – отметил медик.

Он напомнил, что основным путем передачи вирусов являются школы и детские сады.

"Они (дети, - ред.) не носят маски, и не должны носить, это дети. Они балуются, играются, это нормально. Они болеют бессимптомно, но являются переносчиками", – пояснил медик.

Он уточнил, что, согласно исследованиям, которые проводились в Израиле, основная передача коронавируса в семьях происходит именно через детей. "От 9 до 15 лет – основная передача", – добавил Бриль.

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Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что в Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября.

В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).

Коронавирус в Украине: