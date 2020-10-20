Школы и садики – на замок: врач объяснил необходимость жесткого карантина

Основная передача коронавируса в семьях происходит через детей, подчеркнул Борис Бриль.
Рост заболеваемости коронавирусом в Украине может спровоцировать продолжение работы детских садиков и начальной школы.
Об этом в эфире ObozTV заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
"На какое-то время надо было бы ограничить (работу школ и детсадов, - ред.)", – отметил медик.
Он напомнил, что основным путем передачи вирусов являются школы и детские сады.
"Они (дети, - ред.) не носят маски, и не должны носить, это дети. Они балуются, играются, это нормально. Они болеют бессимптомно, но являются переносчиками", – пояснил медик.
Он уточнил, что, согласно исследованиям, которые проводились в Израиле, основная передача коронавируса в семьях происходит именно через детей. "От 9 до 15 лет – основная передача", – добавил Бриль.
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Ранее и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что в Украине пик эпидемии вирусных заболеваний ожидается в конце ноября.
В то же время Кузин спрогнозировал 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случаев (заболевание коронавирусом и гриппом).
Коронавирус в Украине:
- В Украине за сутки COVID-19 выявили у 5 тыс. 469 человек. Из них 275 детей и 214 медицинских работников. Госпитализирован 841 человек.
- За все время в Украине COVID-19 заболели 309 тыс. 107 человек, из них 18 тыс. 828 детей и 19 тыс. 809 медработников.
- За этот период выздоровели 129 тыс. 533 пациентов, умерли - 5 тыс. 786.