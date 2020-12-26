Шмыгаль озвучил процент роста экономики в 2021 году

Шмыгаль прогнозирует, что в 2021 году экономика вырастет почти на 5% / УНИАН

Украина пересечет рубеж 2021 года с прогнозируемым ростом экономики ориентировочно в 5%.

"В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны", - написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, промышленное производство в ноябре уходящего 2020 года возобновилось до уровня ноября минувшего 2019-го.

"Если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%. Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 год так же предусмотрены миллиарды гривен поддержки", - резюмировал премьер.