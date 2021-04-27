Шмыгаль рассказал, почему в Кабмине ждут снижения годовой цены на газ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался на актуальную тему - вероятного понижения установленной недавно годовой цены на газ для украинцев.
Украинское правительство ожидает, что государственная компания Нафтогаз Украины и другие поставщики летом снизят годовые тарифы на газ для населения. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.
"Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт", - заявил он. На данный момент цены установлены от 7,96 гривен/кубических метров и выше.
По словам премьера, компании-поставщики заинтересованы в увеличении либо сохранении своей доли на рынке и бороться за потребителя.
"Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", ‒ добавил Шмыгаль.
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Тарифы на газ в Украине - о чем ранее сообщалось:
- Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти после консультации приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- Далее - в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до трети денег в своих коммунальных платежках.
- Затем Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
- Далее в НКРЭКУ приняли постановление о годовой цене на газ для населения. Все украинские поставщики газа будут обязаны с 1 мая 2021-го установить базовую цену на год и не повышать ее.
Автор: Дмитрий Видоменко