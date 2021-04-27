Шмыгаль рассказал, почему в Кабмине ждут снижения годовой цены на газ

Почему в Кабмине ждут снижения годовой цены на газ/ УНИАН

Украинское правительство ожидает, что государственная компания Нафтогаз Украины и другие поставщики летом снизят годовые тарифы на газ для населения. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

"Правительство ожидает, что "Нафтогаз" и другие компании летом снизят цены на годовой продукт", - заявил он. На данный момент цены установлены от 7,96 гривен/кубических метров и выше.

По словам премьера, компании-поставщики заинтересованы в увеличении либо сохранении своей доли на рынке и бороться за потребителя.

"Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы", ‒ добавил Шмыгаль.

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Тарифы на газ в Украине - о чем ранее сообщалось: