Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под Бахмутом

Украинские десантники взяли штурмом позиции россиян в районе Бахмута.

Десантники ВСУ пошли вперед под Бахмутом / Пресс-служба командования ДШВ ВС Украины

В районе Бахмута Донецкой области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины потеснили российских оккупантов.

О результативных действиях украинских защитников идет речь в сообщении Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

Отмечается, что украинские десантники взяли штурмом позиции россиян в районе Бахмута.

"Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины рассказывают, как уничтожают российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области", — говорится в сообщении.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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