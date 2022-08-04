Штурм РФ нарвался на мощную ответку ВСУ: враг отступил на четырех направлениях

Бойцы ВСУ остановили вражеский штурм / Фото УНИАН

Российские оккупанты на Северском направлении обстреляли из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополья Сумской области, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении, опубликованном в Facebook, на Харьковском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

Агрессор совершил попытку наступательных действий в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении были зафиксированы вражеские обстрелы возле Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Агрессор пытался продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное, но получил отпор и отошел.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали неподалеку Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников, кроме этого нанесли авиационный удар возле Спорного.

Противник вел наступательный бой в направлении Яремовка - Долина, но безуспешно и отошел.

На Бахмутском направлении агрессор обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледар, были нанесены вражеские авиаудары возле Яковлевки, Соледара и Кодемы.

На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки, вели штурм в направлениях Лозово - Пески и Веселое - Пески, но безуспешно и были вынуждены отойти.

На Новопавловском и Запорожском направлениях были зафиксированы артиллерийские и танковые обстрелы неподалеку Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Агрессор враг нанес авиаудар возле Новополя. На направлении Александровка – Марьинка продолжаются боевые действия.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Николаева, Прибужского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает вести воздушную разведку БПЛА.

Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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