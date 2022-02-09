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Схватила за руку и прижала к столу: в Харькове учительница жестко "воспитывала" школьника

9 февраля 2022, 07:24
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Инцидент произошел в школе №77. Учительница английского языка наклонила мальчика на парту и стала придавливать, держа за предплечье. Видео сняли сами школьники.

В школе №77 в Харькове педагог применила силу к ученику / скриншот

В Сеть попало видео, снятое в стенах одной из школ Харькова. На кадрах видно, что учитель довольно жестко проводила "воспитательные мероприятия" с одним из учеников.

Инцидент произошел в школе №77. Учительница английского языка наклонила мальчика на парту и стала придавливать, держа за предплечье. Видео сняли сами школьники. Кадры были опубликованы на Facebook-странице Х.Харьков.

Сначала педагог провела школьника за руку через весь класс к передним партам около своего стола. Мальчик в это время жалобно говорил: "Я ничего плохого не сделал!".

Учитель повышала голос на школьника, спрашивая, где он сидит, а затем прижала боком к парте, держа за предплечье, склонилась над ним и продолжала отчитывать.

Другие ученики в это время восклицали: "Она его пыталась душить!". Впрочем, о ком конкретно говорили дети, непонятно.

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В Сети отреагировали на ситуацию неоднозначно. Некоторые считают, что педагог не имела права применять такие меры к ребенку, другие же говорят, что школьники порой сами срывают уроки, а потом снимают на видео реакцию возмущенного учителя.

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Как сообщал Главред, в одной из школ Захаровского района Одесской области произошел скандал. Ученица 6-го класса травмировала руку, но в школе ей не оказали надлежащей помощи. Девочке приложили рыбу к руке и не вызвали скорую помощь.

Школьница жаловалась на боль, после чего ее отправили домой, не сообщив родителям о травме. На следующий день утром ребенку сделали рентген, который показал перелом руки в двух местах.

В школе же не видят вины заведения в инциденте и считают, что учительница поступила правильно. Преподавательница своей вины не видит. Мать девочки намерена судиться.

Тем временем в одной из школ Ровно в раздевалке ученик 7 класса жестоко избил девушку, которая учится в параллельном классе. По этому факту в полиции уже возбуждено уголовное производство.

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