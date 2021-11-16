Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницу

Школьная столовая / УНИАН

В Харькове в школе №28 возник громкий скандал. В частности, в столовой на обед школьникам дали макароны с гусеницей и не вернули деньги.

Как сообщает Telegram-канал Х*** Харьков, сотрудники столовой и администрация школы давят на школьницу чтобы та молчала.

Так, инцидент произошел в Новобаварском районе города.

По словам мамы одной из учениц, дочь пошла на обед в столовую и в макаронах она нашла гусеницу. Отмечается, что обед состоял из макарон, отбивной и капустного салата.

"Мало того, что у нее не попросили прощения и не вернули деньги, ее еще и обвинили в том, что она клевещет на работников столовой и сама подбросила туда насекомое", – сказала мама.

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Кроме того, она добавила, что одноклассники встали на защиту дочери и подтвердили: когда она села есть, гусеница уже была в макаронах. Однако, администрация школы сказала детям молчать.

"Просим вас, помогите нам и всем детям ХЗОШ №28, дети должны питаться качественными продуктами и знать, что их здоровью ничего не угрожает, а руководство школы надо как-то пристыдить, может, у них есть хоть какая-то совесть!", – написала женщина.

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Напомним, ранее почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом сообщают родители учеников. Говорят, еще в четверг, 2 сентября, после занятий детям стало плохо.

Домой школьники ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота. На следующий день у одной из учениц выявили норовирус — одной из разновидностей кишечной инфекции.

Школьников с такими же симптомами было около 170. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.

Далее, администрацию гимназию оштрафовали на 36 тысяч гривен ‒ за нарушения в приготовлении пищи, и в хранении продуктов.

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