УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницу

16 ноября 2021, 18:51

Обед состоял из макарон, отбивной и капустного салата.

школа, столовая
Школьная столовая / УНИАН

В Харькове в школе №28 возник громкий скандал. В частности, в столовой на обед школьникам дали макароны с гусеницей и не вернули деньги.

Как сообщает Telegram-канал Х*** Харьков, сотрудники столовой и администрация школы давят на школьницу чтобы та молчала.

Так, инцидент произошел в Новобаварском районе города.

По словам мамы одной из учениц, дочь пошла на обед в столовую и в макаронах она нашла гусеницу. Отмечается, что обед состоял из макарон, отбивной и капустного салата.

"Мало того, что у нее не попросили прощения и не вернули деньги, ее еще и обвинили в том, что она клевещет на работников столовой и сама подбросила туда насекомое", – сказала мама.

Реклама

Кроме того, она добавила, что одноклассники встали на защиту дочери и подтвердили: когда она села есть, гусеница уже была в макаронах. Однако, администрация школы сказала детям молчать.

"Просим вас, помогите нам и всем детям ХЗОШ №28, дети должны питаться качественными продуктами и знать, что их здоровью ничего не угрожает, а руководство школы надо как-то пристыдить, может, у них есть хоть какая-то совесть!", – написала женщина.

Читайте такжеДесятки детей лежат в больницах: в Хмельницком массово отравились ученики начальной школы

Напомним, ранее почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий. Об этом сообщают родители учеников. Говорят, еще в четверг, 2 сентября, после занятий детям стало плохо.

Домой школьники ехали с температурой и тошнотой. Потом — добавилась диарея и рвота. На следующий день у одной из учениц выявили норовирус — одной из разновидностей кишечной инфекции.

Школьников с такими же симптомами было около 170. Они учатся в разных классах, со второго по пятый.

Далее, администрацию гимназию оштрафовали на 36 тысяч гривен ‒ за нарушения в приготовлении пищи, и в хранении продуктов.

Читайте также:

viber
школы правильное питание
Сейчас вы просматриваете новость «Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милойВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милой Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиГороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любви Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону"Светлана Лобода в бикини засветила свою "рабочую сторону" Гороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дорогеГороскоп на сегодня 14 ноября 2021: Ракам – денежное везение, Стрельцам – опасность на дороге Германия зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистралиГермания зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистрали
18:59

Карточка киевлянина: как получить и какие преимущества она дает владельцу

18:51

Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницуВидео

18:32

"Не заставят и за $50 000": нардеп-"слуга" раскритиковала "тысячу Зеленского"Видео

18:30

Почему Украине не стоит надеяться на помощь Британии, но в России все равно будут шуметьмнение

18:26

Жуткий пожар в доме престарелых: выяснились подробности трагедии

Реклама
18:23

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

18:18

Семью избитого в Париже подростка ограбили в родном селе на ЗакарпатьеВидео

18:02

На 1+1 выйдет украинская адаптация популярного шоу Последний герой

18:00

Александр Кушнарь. Британия направляет спецназ в УкраинуВидеоблоги

17:42

Второй случай в истории: женщина 8 лет жила с ВИЧ и избавилась от вируса без леченияВидео

17:31

На лестнице львовского колледжа нашли новорожденного младенцаВидео

17:31

Конфликт на границе с Беларусью: в ВСУ предупредили о рисках новой "горячей точки"Видео

17:18

Запуск Северного потока-2 обрубит транзит через Украину: ряд городов могут остаться без газаВидео

16:57

По программе Зеленского на трассе Киев-Харьков построили два новых моста

16:52

"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов

16:51

Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривенВидео

16:39

Вирусолог объяснила, почему Украина бьет антирекорды по смертности от COVID-19

16:34

Четыре области Украины могут покинуть "красную" зону уже на следующей неделе

16:23

Укрпочта меняет формат доставки и вводит новую услугу с фиксированной ценойВидео

16:15

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

Реклама
15:56

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Украине

15:34

Вакцинация переболевших COVID-19: эксперт дала неожиданный советВидео

15:18

Ушел из жизни "серийный убийца" из сериала Кости

15:14

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

15:11

Порошенко с отрывом возглавил антирейтинг украинских политиков - опрос

15:10

Стратегия Путина "нагадить под дверь"мнение

15:02

Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минутВидео

14:59

ВСУ получат новенький Ан-178: "Антонов" достроил первый образец для украинской армии

14:59

В Харькове водитель "Ланоса" брился прямо в салоне авто на дорогеВидео

14:55

Остановка СП-2 и маневр Газпрома: в Нафтогазе заявили о насмешке над Европой и призвали США к ударуВидео

14:53

СБУ ворвалась с обыском к лидеру антивакцинаторовВидео

14:44

"Креативные": ректор КПИ похвалил студентов, установивших скрытую камеру в женской душевой

14:34

Жуткая трагедия в Днепре: в результате пожара в доме престарелых погибли пять человекВидео

14:33

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:31

Аваков о Зеленском: "Посипаки и негодяи в ушки вкладывают разные вещи"

14:29

Обвиненный в изнасиловании Мэрилин Мэнсон часами мучал бывших девушек в звуконепроницаемой камере

14:27

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

14:16

Потери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифрыВидео

14:09

"Украина не прошла пик третьей волны COVID-19, рост не исключен": эксперт сделал тревожный прогноз

14:07

"Золотые" масло и сахар: как за год изменились цены на продукты питания в УкраинеВидео

Реклама
13:57

Убили и забрали оружие: на Луганщине жестоко расправились с полицейским

13:53

В Минздраве назвали срок, в течение которого наступает смерть от коронавирусаВидео

13:40

Тысячу Зеленского получат все: в Слуге народа оправдались за неточностьВидео

13:30

В Киеве устроили стрельбу у здания суда, есть раненый

13:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

13:12

На Львовщине мужчина ворвался в больницу и избил пациентовФото

13:10

Повышение пенсии на 9%: кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

13:02

Германия зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистралиВидео

12:56

Ярош пригрозил открывать огонь по нелегалам на границеВидео

12:55

Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждогоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять