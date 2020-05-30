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"Послушай, придурочная": Добкин и Черновол поругались в эфире из-за наркотиков

30 мая 2020, 19:09

Экс-политики вступили в спор после обсуждения психического здоровья друг друга.

Добкин
Добкин не упускает момент сказать колкости Черновол / УНИАН

Экс-нардеп и бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин резко ответил на обвинение Татьяны Черновол в употреблении наркотиков.

Бывшие коллеги по парламенту устроили скандал в эфире телеканала Наш. Видео обнародовано в YouTube.

Черновол констатировала, что в рамках своего уголовного дела прошла медицинское обследование и имеет справку о психической здоровье.

"А вот у вас такой справки нет. Судя по вашему поведению и по тому, что вы наркотиками балуетесь, вам надо к врачу", — заявила она в прямом эфире.

"Послушай, придурочная, мой любимый наркотик — это сало. Я его считаю наркотиком… Я угощаю им людей, которые живут за пределами нашего государства и горжусь, что сало считают украинским наркотиком", — ответил Добкин.

Другие участники дискуссии попросили Добкина не оскорблять женщину. Они считают, что у него к Черновол необъективное отношение и на этом он строит беседу.

Напомним, это не первый конфликт экс-политиков в прямом эфире. Ранее Добкин в эфире одного из украинских телеканалов завил, что Татьяну Чорновол необходимо лечить в специальном учреждении.

Как известно, Чорновол гневно отреагировала на подозрение Госбюро расследований и заявила, что в будущем будет занимать должность генерального прокурора Украины.

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