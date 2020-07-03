"Не тыкайте пальцем": фракция Порошенко устроила скандал в Раде

Нардепы от ЕС заблокировали трибуну парламента / Скриншот

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в закон О высшем образовании об особенностях поступления в заведения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя, Донецкой и Луганской областей (№ 3734).

За это решение проголосовали 310 народных депутатов из 368 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности устанавливается, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория АРК и Севастополя, по их желанию обеспечивается бесплатное обучение со стипендиальным обеспечением на подготовительных курсах заведений высшего образования продолжительностью до одного года с последующим поступлением в заведения высшего образования как внутренне перемещенных лиц в порядке, определенном Условиями приема на обучение для получения высшего образования.

Для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, территория населенных пунктов на линии соприкосновения, временно оккупированная территория АРК и Севастополя, которые получили документ о полном общем среднем образовании, прием на обучение в заведения высшего образования осуществляется в рамках установленных квот приема в заведения высшего образования Украины.

Читайте такжеУ Украины еще есть шанс вернуть умы молодежи на Донбассе и в Крыму

Размер квоты для приема лиц, местом жительства которых являются эти территории, устанавливается центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки для высших учебных заведений.

/ Скриншот

Отметим, что перед голосованием произошла перепалка между депутатами от фракции Европейская солидарность и спикером Дмитрием Разумковым.

Председатель Рады эмоционально отреагировал на давление оппозиционеров, призвав: "Не повышайте на меня голос и не тыкайте пальцем". Он также призвал депутатов от ЕС, которые стучали кулаками по трибуне, не ломать казенную мебель.