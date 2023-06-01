Сколько летит ракета Искандер и почему ее сложно сбить

Вражеская российская армия активно использует комплекс Искандер для обстрелов Украины. Мы расскажем простыми словами о том, в чем особенность этих ракет.

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Сколько летит ракета Искандер / коллаж: Главред, фото: УНИАН

"Искандер" - это оперативно-тактический комплекс дальнего действия, из которого страна-агрессор россия регулярно обстреливает Украину. Перехватить и сбить ракеты данного комплекса довольно трудно, далее расскажем почему.

Как летит ракета Искандер - особая опасность

У ракет, которые запускаются из комплекса Искандер есть разный класс. К примеру, Искандер-к - это крылатая ракета, которая летит по траектории параллельной земле, а Искандер-м - это ракета, которая летит по баллистической траектории. Баллистическая траектория особо опасна тем, что согласно ей ракета на большой скорости вырывается в стратосферу, где дополнительно набирает скорость, после чего перпендикулярно земле, по дуге направляется в поставленную цель на сверхскорости.

Сколько летит ракета Искандер - время на перехват и укрытие

Крылатая ракета Искандер-к может лететь около часа, в то время как скорость баллистической ракеты Искандер-м составляет 2100 м/с. Именно из-за очень большой скорости минимизируется время для ее перехвата, сбития и прохода в укрытие. Помимо прочего, баллистическая ракета Искандер может сбрасывать фейковые цели, тем самым отвлекая внимание ПВО.

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Как далеко бьет Искандер - дальность ракет

Два типа ракет, которые может выпустить комплекс Искандер имеют максимальную дальность в 500 км. Однако при наличии некоторых модификаций, эти ракеты могут преодолевать и большее количество километров.

Искандер - цена

Согласно имеющимся данным, стоимость одной ракеты Искандер любого класса достигает суммы от 3 до 6 миллионов долларов.

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