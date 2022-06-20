Сколько может продлиться затяжная фаза войны: военный эксперт дал прогноз/ коллаж ua.depositphotos.com

Полномасштабная война России против Украины с каждым днем все сильней и сильней переходит в затяжную фазу. Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии "24 каналу".

Специалист считает ‒затяжная фаза войны может продлиться как минимум еще месяц либо полтора.

Жданов напомнил, что ранее в Минобороны Украины озвучили, сколько военной техники потеряли ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ. В целом, по его словам, эти цифры совпадают с количеством необходимой техники от стран Запада, которую озвучивали в Офисе президента.

"Когда они выровняются по численности в плане предоставления нам техники, вооружения, тогда можем говорить о формировании ударной группировки", – подытожил эксперт.

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Позднее генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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