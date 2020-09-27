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Скончался бывший глава КГГА

27 сентября 2020, 20:31

Иван Салий в 1992–1993 годах был представителем президента в Киеве и главой КГГА.

В субботу, 26 сентября умер бывший глава Киевской городской государственной администрации Иван Салий.

Как сообщил Гордону его сын Константин, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Дата похорон пока неизвестна. Отметим, что Салию было 76 лет.

Иван Салий в 1992–1993 годах был представителем президента в Киеве и главой КГГА. После еще дважды занимал должность заместителя главы КГГА. Также он был заместителем министра транспорта Украины, депутатом Верховной Рады I и III созывов.

КГГА смерть новости Киева
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