Скрутили и бросили в бус: ТЦК проводит проверку из-за похищения подростка на юге

Одесский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку по ситуации с обвинением своих сотрудников.

https://glavred.info/ukraine/skrutili-i-brosili-v-bus-tck-provodit-proverku-iz-za-pohishcheniya-podrostka-na-yuge-10556078.html Ссылка скопирована

Подростка из Приозерного забрали люди в балаклавах / Коллаж: Главред, Фото: bessarabiainform, Facebook/CherkasyTCK

После публикации СМИ о похищении людьми в военной форме 14-летнего подростка в селе Приозерное Одесской области, областной ТЦК и СП начал служебную проверку.

Об этом пишет издание "Бессарабия Inform" со ссылкой на начальницу соцзащиты населения местного поселкового совета Оксану Терзи.

По ее словам, 2 апреля в селе Приозерное Суворовской громады около 17.30 четверо мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами без разговоров забросили четырнадцатилетнего мальчика в белый бус и вывезли в сторону села Красный Яр. В микроавтобусе его избивали. Когда нападавшие узнали возраст подростка, то высадили на трассе.

видео дня

"Когда военные затащили мальчика в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", - рассказала она.

Чиновница уточнила, что парень является сиротой. Им, его братом-двойняшкой и младшей сестрой занимается бабушка. Братья-двойняшки учатся в восьмом классе школы села Приозерное.

Когда нападавшие спросили возраст парня и тот ответил, они не поверили, интересовались его паспортом. А когда поняли, что везут несовершеннолетнего, выбросили его из буса. Напоследок нарушители предупредили парня, чтобы он молчал об этом случае, потому что они знают, где живут его родные и он сам, говорится в публикации.

Похитители высадили ребенка при въезде в село Красный Яр. Оттуда мальчик пешком прошел пять-семь километров.

"Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура и сильно болела спина", - рассказала Терзи.

Социальные работники и психолог обратились вместе с бабушкой пострадавшего в Измаильскую окружную прокуратуру. Сама Оксана Терзи известила об этом случае представительство омбудсмена в Одессе.

"После угрозы о разглашении приехали следователи, эксперты, которые отправились на место происшествия. Пострадавший ребенок прошел медосмотр, но синяков не было, ведь прошло три дня. У него только остались следы от стяжек", - рассказала Терзи. По ее словам, подростка также пригласили на следственный эксперимент.

Что говорят в местном ТЦК

Одесский областной ТЦК и СП проводит служебную проверку по ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе.

"Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР (незаконное лишение свободы или похищение человека – ред.)", - добавили в ТЦК.

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред