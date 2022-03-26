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Славутич стал новой горячей точкой Украины: что происходит в городе, куда вторглись оккупанты

26 марта 2022, 13:25

На акцию протеста против оккупантов, которые вошли в город, вышли тысячи местных жителей. Враг открыл по ним огонь, один человек погиб.

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Акция протеста против российской оккупации в Славутиче/ Twitter @program0cs

Город Славутич в Киевской области стало новой горячей точкой в Украине. Российские оккупанты вторглись в город-спутник ЧАЭС в субботу, 26 марта. Горожане вышли на акции протеста против оккупации. Враги начали забрасывать людей светошумовыми гранатами, открывали по толпе огонь.

По состоянию на сейчас уже сообщалось об одном погибшем, также есть раненые. О первых жертвах во время акций рассказала телеканалу "Суспільне" местная жительница Валентина Одиница. Отмечается, что на акции протеста вышли несколько тысяч человек.

Как рассказал глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram, российские оккупанты после вторжения в город захватили городскую больницу. Он отметил, что жители, которые вышли на проукраинский митинг, взяли с собой национальную символику. Они собрались на главной площади и скандировали "Славутич – это Украина", "Слава Украине". Также горожане развернули огромный украинский флаг.

  • На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича
    На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича Глава Киевской ОВА Александр Павлюк
  • На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича
    На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича Глава Киевской ОВА Александр Павлюк
  • На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича
    На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича Глава Киевской ОВА Александр Павлюк
  • На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича
    На акцию протеста против российской оккупации вышли тысячи жителей Славутича Глава Киевской ОВА Александр Павлюк

"Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу. Но жители не расходятся, наоборот их становится больше", – написал глава Киевской ОВА.

Также люди толпой двигались к больнице, которую захватили орки.

Захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах

Также в ОВА сообщали, что оккупанты захватили мэра города Юрия Фомичева, однако затем отпустили его.

"Как сообщил мэр города Юрий Фомичев, который был задержан российскими захватчиками, он сейчас освобожден и вместе с жителями города принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича. Захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах", – говорится в сообщении областной военной администрации.

Мэр после того, как его отпустили, выступил перед горожанами. По его словам, он заверил российских захватчиков, что в городе нет военных и оружия, поэтому они должны покинуть населенный пункт, сообщила корреспондентка "Суспільного".

"Сегодня утром немного оказался в плену. Так бывает, потому что это война. Я доложил, что здесь только мирные, со своим флагом Украины. Мы под украинским флагом и законодательством, все мы здесь власть, работаем дальше. О чем были разговоры: если подтверждается, что здесь нет военных, что мы не воюем в городе, то мы остаемся работать сами, никакой оккупационной власти. Единственное, что оккупанты привезут свою гуманитарку. Но это наше дело, что с ней делать, мы работаем со своим гуманитарным штабом", – рассказал мэр Славутича Юрий Фомичев.

Он отметил, что город остается под украинским флагом. Также он призвал горожан сдать оружие, если у кого-то оно есть, отметив, что речь не идет об охотничьем оружии. Он добавил, что оккупанты не будут обыскивать дома, однако если у кого-то осталось оружие, его нужно сдать.

Славутич стал новой горячей точкой в Украине

Город Славутич стал новой горячей точкой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга.

"Новая горячая точка – это город Славутич, жители которого осуществляют героическое гражданское сопротивление. И сейчас происходит огромный митинг неповиновения с украинскими флагами. Город дает отпор российским захватчикам", – заявил Арестович.

Напомним, оккупанты пытались вторгнуться в Славутич еще несколько дней назад. Тогда они обстреляли украинские блокпосты и предприняли попытку взять город штурмом.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины держат оборону в Киевской области и переходят в наступление в направлении захваченных оккупантами России позиций. Так, в ночь на 25 марта были серьезные бои в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удары были и в районе Василькова и Белой Церкви. Вражеские войска понесли серьезные потери.

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