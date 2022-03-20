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Следующие две недели будут решающими в войне – западная разведка

20 марта 2022, 18:12

Около трети всех сил, которые Россия планировала применить для захвата Украины, уже выведены из строя.

Украинские военные в Житомирской области
Украинские военные в Житомирской области/ Фото иллюстративное, Reuters

Россия уже вскоре может упустить момент, когда она еще могла бы возобновить полноценное наступление в Украине. Согласно оценкам разведки западных государств, страна-агрессор РФ ежедневно теряет в войне убитыми и ранеными около 1000 своих военных.

Российским войскам не хватает личного состава и боеприпасов, а в снабжении провианта и топлива постоянные перебои. Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванных представителей разведки стран Запада.

По оценкам экспертов из разведки, следующие две недели будут решающими для определения финала войны. Если в российских захватчиков не получится наладить снабжение и коммуникации между тылом и оккупантами, которые находятся на передовой, а также усилить свои подразделения, то командование армии РФ потеряет возможность изменить ход войны.

В то же время есть риск, что россияне смогут усилить свои войска на других направлениях, если захватят Мариуполь и перебросят солдат, которые были сосредоточены на окружении города, в другие места.

Чиновники из разведки западных стран отказались давать оценку, сколько еще может продлиться война. Однако они отметили, что России вряд ли удастся успешно пополнить свои резервы наемниками из Сирии, оккупированной Абхазии и Южной Осетии – сейчас эти попытки являются не слишком успешными.

Также в разведке западных стран считают, что Вооруженным силам Украины может не удаться самостоятельно вытеснить российских оккупантов с украинских территорий. Однако защитники Украины могут загнать российское наступление в тупик, и это позволит украинским дипломатам иметь больше карт на руках во время переговоров.

Напомним, ранее российский оккупант, который чудом вернулся в РФ после ранения в Украине, рассказал о потерях армии России. Он отметил, что российских военных бросили в Украину с небоеспособной техникой, а мародерство и жестокие убийства мирных жителей стали для РФ нормой.

Ранее в Службе безопасности Украины рассказали, что оккупанты деморализованы из-за больших потерь своей захватнической армии, плохого обеспечения войск и хищения российскими генералами средств, которые были предназначены для армии. Поэтому солдаты РФ отказываются воевать и пишут рапорты на увольнение целыми подразделениями, в том числе и старшие офицеры.

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