Следующий город для деоккупации после Херсона: эксперт назвал новую цель для ВСУ

Украинская армия / Reuters

После освобождения Херсона Вооруженные силы Украины могут пойти на деоккупацию Мелитополя или в наступление на захватчиков РФ в сторону ОРДЛО.

"Мелитополь, на мой взгляд, боолее важен. Потому что он является ключем ко многим вопросам. Если мы идем на Мелитополь и развиваем успех, то мы подходим к воротам в Крым, перерезаем сухопытный коридор в Крым для Российской Федерации и перекрываем Северо-Крымский канал. И есть шанс, если пойти встречным ударом от Запорожья на Мелитополь и с Днепра на Мелитополь, что Запорожская АЭС получится у нас в оркужении. Четыре задачи решает город Мелитополь", - заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью программе ГРОШІ.

Он отметил, что ВСУ планомерно снижают боеспособность группировки российских войск в районе Мелитополя.

В то же время эксперт считает, что на востоке Украины ВСУ придется применять более традиционные способы ведения войны.

"Нам придется атаковать противника, который занимает оборону. Вот в этом будет отличие. Здесь у них нет такой линии обороны вдоль Днепра и мы можем маневрировать. А там будет позиционная оборона, которая сформировалась уже не один месяц, будет тяжелее ее прорывать", - пояснил он.

"Если мы говорим, что Харьковское направление для них было шоком, то здесь это будет сокрушительное поражение, которое может привести к тотальному бегству и каскадному обвалу вообще всей обороны РФ на юго-востоке Украины", - добавил Жданов.

Наступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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