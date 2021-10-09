УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора

9 октября 2021, 12:37

61-летняя львовянка гуляла в парке с маленькой девочкой. Внезапно на женщину обрушился забор. Она откинула ребенка в сторону и начала кричать.

Администрация парка объяснила, что ограду повалил сильный ветер / Фото varta1.com.ua

Во Львове в центральном Парке культуры и отдыха произошло ЧП – кусок деревянного двухметрового забора упал на женщину, которая гуляла с маленьким ребенком. Пострадавшую госпитализировали. В больнице она перенесла уже две операции.

Инцидент произошел 6 октября около аттракционов Парк динозавров. Руководитель парка рассказал, что ЧП произошло из-за сильного ветра, а администрация оплатила лечение пострадавшей, передает Zaxid.net.

Пострадавшей 61 год. Она гуляла в роли няни в парке с маленькой девочкой. Ребенок, к счастью, не пострадал. После ЧП за девочкой сразу же приехал отец.

По словам врача-травматолога львовской 8-й городской больницы Юрия Трохима, после операции женщина находится в состоянии средней тяжести. У нее была сломана ключица и разбита нога. После операций львовянке предстоит еще длительная реабилитация.

Во львовском Парке культуры забор чуть не убил няню с ребенком / Фото varta1.com.ua

"Это было минутное дело, меня накрыло, я ребенка откинула и начала сильно кричать, я была в сознании, когда под тем щитом лежала", - рассказала Мария изданию Сегодня.

Реклама

Женщине уже сделали две операции и еще две - впереди.

"Разбитый перелом проксимального отдела большой мыщелковой кости, это отдел, который образует коленный сустав бедренной костью - это очень тяжелая травма", - отметил заведующий травматологическим отделением клиники Юрий Вовчко.

В полицию по факту произошедшего никто из заинтересованных сторон еще не обращался.

Как сообщал Главред, 1 августа на территории Стрыйского парка во Львове на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, из-за сильного ветра упало дерево и фонарь. Молодые люди погибли на месте. Среди обломков лавки на месте трагедии остался последний букет девушки.

Известно, что парню было 20 лет, а девушке – 18 лет. На момент падения дерева у молодых людей было свидание. Погибшим оказался курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Девушка закончила Сыховский лицей и мечтала стать мастером причесок. Отец девочки умер. У матери покойная была единственной дочерью.

viber
новости Львова новости Умани
Сейчас вы просматриваете новость «Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зимеВрежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октябряАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина Многоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанкуМногоженство в Пакистане и семья с 53 детьми: раскрыты подробности нового выпуска Мира наизнанку "Мама не купила – значит, не любит": в школе под Сумами ученика затравили из-за печатных тетрадей"Мама не купила – значит, не любит": в школе под Сумами ученика затравили из-за печатных тетрадей

Последние новости

12:37

Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора

12:25

"Тины очень не хватает": украинцы просят Горбунова вернуть Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ты перешел черту": бойцы ВСУ с передовой жестко обратились к Киве из-за поздравления Путина Видео

11:48

В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция Видео

11:43

Под Львовом в ночной драке убили бизнесмена, еще один мужчина скончался в больнице Видео

Реклама
11:37

Подростки подожгли мужчину на Херсонщине: от полученных травм он скончался

11:30

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 11-17 октября: удачные дни

10:57

Хуже, чем весной: врач спрогнозировала, как будет развиваться эпидемия COVID-19 осенью Видео

10:55

"Могут не пустить в страну": украинцев предупредили о сроках действия COVID-сертификатов

10:22

В Минцсоцполитики уточнили, кому не дадут субсидию в 2021 году

09:52

В моду вошли удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель Фото

09:42

"Везите в морг": в Винницкой области фельдшер скорой отказалась госпитализировать живого мужчину Видео

09:28

Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

09:01

Гороскоп на 9 октября 2021 для всех знаков Зодиака: опасность на дороге или финансовый успех Видео

08:34

В Ровенской области в один день умерли супруги-врачи

08:23

Коронавирус в Украине 9 октября: за сутки выявили 15,9 тыс. больных COVID-19

07:58

В Исландии прекратили прививать людей вакциной от коронавируса Moderna из-за побочного эффекта Видео

07:50

Скелеты из шкафа Цукерберга мнение

07:20

"Возили деньги в чемоданах к террористам": Баканов раскрыл детали дела о контрабанде угля с ОРДЛО Видео

07:10

Планам Путина не суждено сбыться: астролог рассказал, что будет с Северным потоком-2

Реклама
06:30

Почему Лукашенко не стоит бояться трибунала мнение

06:10

Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова и как уберечь семью Видео

05:28

Снежный Армагеддон и ледяной прогноз: синоптики предупредили о рекордных морозах зимой Видео

05:02

"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

04:48

Доктор Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта после 30-летия Видео

04:15

Опасна ли вакцина против COVID-19 для здоровья: инфекционист оценил риски Видео

03:50

Любовный гороскоп на неделю 11-17 октября: судьбоносная встреча, неприятная тайна или расставание Видео

03:02

Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

02:40

День риэлтора в Украине: прикольные поздравления и милые картинки к празднику

02:16

Ушел из жизни известный украинский айтишник

01:45

Нужно ли вакцинироваться от коронавируса "сердечникам": ответ врача

01:18

Какие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученых

00:51

Угроза распада фракции Зеленского: эксперт объяснил сценарий Банковой с заменой Разумкова Видео

08 октября, пятница
23:55

Арахамия рассказал, как накажут Третьякову за скандальное высказывание Видео

23:31

В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

23:01

Генпрокурор пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео

22:15

Выянилось, у кого есть шанс получить субсидию в 10 тысяч гривен

21:49

Турборежим Стефанчука и карьера сбитого летчика: что будет с Радой после замены спикера Разумкова

21:46

Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик Видео

21:28

Большая смачная резня - рецензия на фильм Веном 2: Карнаж Видео

Реклама
21:22

Убийца девочки остался на свободе, родители просили его "сурово не наказывать" Видео

20:57

Смерть нардепа Полякова: в полиции показали новые кадры с места трагедии Видео

20:42

Избитая в поезде ведущая негодует из-за решения суда по компенсации Видео

20:22

Угольная схема Медведчука: Баканов рассказал, чего не хватает для подозрения Порошенко Видео

20:11

Как не заболеть гриппом и ОРВИ: в Миндзраве дали действенные советы

19:39

Самый вкусный завтрак в мире: готовим роллы из лаваша за 10 минут Видео

19:37

Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков Видео

19:36

Обязательную вакцинацию от COVID-19 введут для почтальонов и соцработников - Радуцкий Видео

19:34

Тихая коронавирусная катастрофа в ОРДЛО мнение

19:21

"Наташа, я все видела!": Оля Полякова рассказала, как Наталья Могилевская клеилась к ее мужу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять