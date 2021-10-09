Сломана ключица и разбита нога: во Львове на женщину в парке упал кусок двухметрового забора

Администрация парка объяснила, что ограду повалил сильный ветер / Фото varta1.com.ua

Во Львове в центральном Парке культуры и отдыха произошло ЧП – кусок деревянного двухметрового забора упал на женщину, которая гуляла с маленьким ребенком. Пострадавшую госпитализировали. В больнице она перенесла уже две операции.

Инцидент произошел 6 октября около аттракционов Парк динозавров. Руководитель парка рассказал, что ЧП произошло из-за сильного ветра, а администрация оплатила лечение пострадавшей, передает Zaxid.net.

Пострадавшей 61 год. Она гуляла в роли няни в парке с маленькой девочкой. Ребенок, к счастью, не пострадал. После ЧП за девочкой сразу же приехал отец.

По словам врача-травматолога львовской 8-й городской больницы Юрия Трохима, после операции женщина находится в состоянии средней тяжести. У нее была сломана ключица и разбита нога. После операций львовянке предстоит еще длительная реабилитация.

Во львовском Парке культуры забор чуть не убил няню с ребенком / Фото varta1.com.ua

"Это было минутное дело, меня накрыло, я ребенка откинула и начала сильно кричать, я была в сознании, когда под тем щитом лежала", - рассказала Мария изданию Сегодня.

Реклама

Женщине уже сделали две операции и еще две - впереди.

"Разбитый перелом проксимального отдела большой мыщелковой кости, это отдел, который образует коленный сустав бедренной костью - это очень тяжелая травма", - отметил заведующий травматологическим отделением клиники Юрий Вовчко.

В полицию по факту произошедшего никто из заинтересованных сторон еще не обращался.

Как сообщал Главред, 1 августа на территории Стрыйского парка во Львове на пару влюбленных, которая сидела на скамейке, из-за сильного ветра упало дерево и фонарь. Молодые люди погибли на месте. Среди обломков лавки на месте трагедии остался последний букет девушки.

Известно, что парню было 20 лет, а девушке – 18 лет. На момент падения дерева у молодых людей было свидание. Погибшим оказался курсант Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Девушка закончила Сыховский лицей и мечтала стать мастером причесок. Отец девочки умер. У матери покойная была единственной дочерью.