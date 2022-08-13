Словакия поможет отразить агрессию РФ: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибра

Первые 4 артиллерийские установки уже находятся в распоряжении украинских военных.
Братислава передала Киеву первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
Как сообщил он в Twitter, первые 4 артиллерийские установки уже находятся в распоряжении украинских военных.
"Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров", - заявил Надь.
При этом глава словацкого оборонного ведомства опубликовал соответствующее фото.
Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.
Построена на колесном шасси TATRA 8×8.
Машина оснащена:
- 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;
- максимальная дальность стрельбы 41 км.;
- масса самоходки 32 т;
- экипаж состоит из четырех человек;
- автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.
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Автор: Алексей Тесля