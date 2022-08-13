Словакия поможет отразить агрессию РФ: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибра

Словакия передала Украине САУ Zuzana / @JaroNad

Братислава передала Киеву первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana, сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Как сообщил он в Twitter, первые 4 артиллерийские установки уже находятся в распоряжении украинских военных.

"Они готовы к использованию и защите от российских агрессоров", - заявил Надь.

При этом глава словацкого оборонного ведомства опубликовал соответствующее фото.

Zuzana – самоходная артиллерийская установка, последующая модификация САУ Dana с пушкой калибром 155 мм.

Построена на колесном шасси TATRA 8×8.

Машина оснащена:

155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра;

максимальная дальность стрельбы 41 км.;

масса самоходки 32 т;

экипаж состоит из четырех человек;

автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины получили от Чешской Республики несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты для борьбы с российской агрессией.

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