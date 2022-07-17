"Сложить оружие" и "принять врага с добром": студентку выгнали из университета за скандальный пост

Студентка из Белой Церкви призвала сдаться оккупантам / Фото Минодороны РФ, instagram.com/hempress_elvira

В Белой Церкви Киевской области разгорелся скандал - одна из студенток местного университета призвала украинцев сдаться российской оккупационной армии.

Девушка по имени Эльвира написала в соцсети Instagram пост с призывом "сложить оружие" и "принять врага с добром". По ее мнению, "это самое разумное, что может сделать образованный человек". Она добавила, что не ест мяса, не поддерживает убийства и войну.

В Сети на ее призывы отреагировали жестко. Подписчики отметили, что в оккупации нет ничего мирного и гуманного, и если сложить оружие, то это приведет к таким же зверствам, которые творили захватчики в Мариуполе, Буче, Ирпене и других городах Украины.

Сейчас страница девушки в соцсети недоступна и, видимо, удалена.

Известно, что скандальный пост написала студентка четвертого курса, которая училась на факультете ветеринарной медицины в Белоцерковском национальном аграрном университете.

Девушка написала, что это ее первый пост о политике, но он сразу же привел для нее к большим последствиям. Студентку отчислили. Было созвано срочное заседание руководства вуза, на котором было принято такое решение. Также университет сообщил в СБУ и полицию информацию о посте своей бывшей студентки.

Как сообщал Главред, служители церквей московского патриархата во время оккупации населенных пунктов Киевской области встречали захватчиков с иконами, занимались российской пропагандой и даже похищали людей. В Украине начали расследовать данные преступления. Всего по стране было открыто более 10 уголовных производств по статье о предательстве Родины.

Напомним, управление СБУ в Харьковской области разоблачило малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня. Оккупанты обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова.

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