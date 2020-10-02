Смерть сотрудницы посольства США: погибшая оказалась женой военного пресс-атташе

Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело Санвер Никаело, охраняют полицейские / УНИАН

Сотрудница американского посольства Санвер Никаело, которую нашли мертвой в Шевченковском районе Киева, оказалась супругой военного пресс-атташе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.

В расследовании смерти гражданки США примут участие федеральные агенты из Штатов. Они уже вылетели в Украину. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские.

В Офисе президента пообещали оказать содействовать в расследовании смерти американки нашим и иностранным правоохранителям.

Напомним: