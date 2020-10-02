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Смерть сотрудницы посольства США: погибшая оказалась женой военного пресс-атташе

2 октября 2020, 12:17

В расследовании смерти гражданки США примут участие федеральные агенты из Штатов.

Полиция
Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело Санвер Никаело, охраняют полицейские / УНИАН

Сотрудница американского посольства Санвер Никаело, которую нашли мертвой в Шевченковском районе Киева, оказалась супругой военного пресс-атташе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.

В расследовании смерти гражданки США примут участие федеральные агенты из Штатов. Они уже вылетели в Украину. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские.

В Офисе президента пообещали оказать содействовать в расследовании смерти американки нашим и иностранным правоохранителям.

Напомним:

  • 30 сентября сотрудницу посольства США нашли около железнодорожной станции в Шевченковском районе Киева с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице. Без мамы остались четверо детей.
  • Санвер Никаело нашли в спортивной форме и с наушниками, поэтому, по одной из версий, во время пробежки вдоль железнодорожных путей ее мог задеть поезд.
  • Еще одна версия – по голове американку мог ударить высокий мужчина 30-40 лет. По крайней мере, так его описали свидетели. Его поиски продолжаются.
  • Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что по факту смерти сотрудницы посольства США Санвер Никаело открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

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