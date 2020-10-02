Смерть сотрудницы посольства США: погибшая оказалась женой военного пресс-атташе

В расследовании смерти гражданки США примут участие федеральные агенты из Штатов.
Сотрудница американского посольства Санвер Никаело, которую нашли мертвой в Шевченковском районе Киева, оказалась супругой военного пресс-атташе.
Об этом со ссылкой на источники сообщает ТСН.
В расследовании смерти гражданки США примут участие федеральные агенты из Штатов. Они уже вылетели в Украину. Здание судмедэкспертизы, куда привезли тело женщины, охраняют полицейские.
В Офисе президента пообещали оказать содействовать в расследовании смерти американки нашим и иностранным правоохранителям.
Напомним:
- 30 сентября сотрудницу посольства США нашли около железнодорожной станции в Шевченковском районе Киева с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице. Без мамы остались четверо детей.
- Санвер Никаело нашли в спортивной форме и с наушниками, поэтому, по одной из версий, во время пробежки вдоль железнодорожных путей ее мог задеть поезд.
- Еще одна версия – по голове американку мог ударить высокий мужчина 30-40 лет. По крайней мере, так его описали свидетели. Его поиски продолжаются.
- Глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что по факту смерти сотрудницы посольства США Санвер Никаело открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.
Автор: Анна Багрий