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Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит

31 октября 2020, 18:04

Водитель внедорожника утверждает, что не помнит событий, которые произошли после того, как он повернул на Крещатик.

Назаренко, подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Майдане, поделился воспоминаниями
Юрий Назаренко раскрыл, что помнит о смертельной аварии на Майдане / Скриншот

Водитель внедорожника Land Rover Юрий Назаренко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в центре Киева – на Майдане Независимости, сообщил, что не помнит момент аварии.

Подозреваемый утверждал во время заседания суда, которое в Facebook транслировало агентство УНН, что пришел в себя после ДТП.

Назаренко сказал, что не помнит события, которые произошли после того, как он проехал поворот на Крещатик.

"Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик – это все, что я помню. Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было.... Я ничего не понимал", – заявил он.

В суде также был врач подозреваемого. Медик поделился, что у Назаренко был инсульт, и 19 октября ему сделали операцию. По словам врача, мужчина прошел реабилитацию, 26 октября был выписан, а 30 числа приехал на осмотр. Медик добавил, что пациенту не запрещали садиться за руль.

  • Напомним, авария в Киеве на Майдане произошла 30 октября – Юрий Назаренко за рулем внедорожника Land Rover задел другой автомобиль, а потом въехал в толпу, погибли две женщины.
  • Замглавы МВД Антон Геращенко поделился, что водитель мог не справиться с управлением, поскольку во время движения потерял сознание.
  • Водителя задержали, отправили в больницу и сообщили ему о подозрении в совершении смертельного ДТП на Майдане. Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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