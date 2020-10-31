Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит

Юрий Назаренко раскрыл, что помнит о смертельной аварии на Майдане / Скриншот

Водитель внедорожника Land Rover Юрий Назаренко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в центре Киева – на Майдане Независимости, сообщил, что не помнит момент аварии.

Подозреваемый утверждал во время заседания суда, которое в Facebook транслировало агентство УНН, что пришел в себя после ДТП.

Назаренко сказал, что не помнит события, которые произошли после того, как он проехал поворот на Крещатик.

"Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик – это все, что я помню. Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было.... Я ничего не понимал", – заявил он.

В суде также был врач подозреваемого. Медик поделился, что у Назаренко был инсульт, и 19 октября ему сделали операцию. По словам врача, мужчина прошел реабилитацию, 26 октября был выписан, а 30 числа приехал на осмотр. Медик добавил, что пациенту не запрещали садиться за руль.