Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит

Водитель внедорожника утверждает, что не помнит событий, которые произошли после того, как он повернул на Крещатик.
Водитель внедорожника Land Rover Юрий Назаренко, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в центре Киева – на Майдане Независимости, сообщил, что не помнит момент аварии.
Подозреваемый утверждал во время заседания суда, которое в Facebook транслировало агентство УНН, что пришел в себя после ДТП.
Назаренко сказал, что не помнит события, которые произошли после того, как он проехал поворот на Крещатик.
"Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик – это все, что я помню. Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было.... Я ничего не понимал", – заявил он.
В суде также был врач подозреваемого. Медик поделился, что у Назаренко был инсульт, и 19 октября ему сделали операцию. По словам врача, мужчина прошел реабилитацию, 26 октября был выписан, а 30 числа приехал на осмотр. Медик добавил, что пациенту не запрещали садиться за руль.
- Напомним, авария в Киеве на Майдане произошла 30 октября – Юрий Назаренко за рулем внедорожника Land Rover задел другой автомобиль, а потом въехал в толпу, погибли две женщины.
- Замглавы МВД Антон Геращенко поделился, что водитель мог не справиться с управлением, поскольку во время движения потерял сознание.
- Водителя задержали, отправили в больницу и сообщили ему о подозрении в совершении смертельного ДТП на Майдане. Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.