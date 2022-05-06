Смертельное ДТП в Ровенской области: 17-летний парень спасал мать и получил 60% ожогов тела

Вадим Скрипец в декабре 2021 года потерял отца. Парень до последнего пытался помочь единственному родному человеку, который остался в его жизни.
Вечером 3 мая на трассе Киев-Чоп произошло самое масштабное ДТП за последнее десятилетие - столкнулись микроавтобус, бензовоз и рейсовый автобус. Самому молодому пострадавшему в аварии всего 17 лет. Вадим Скрипец пытался спасти свою мать, однако она скончалась, а молодой человек получил 60% ожогов тела.
Об этом сообщила народный депутат и член комитета Верховной Рады по правам человека Ирина Суслова.
В декабре 2021 года Вадим потерял отца, а недавно решил эвакуировать в Польшу свою мать. Из Нежина семья отправилась в Киев, а потом - в направлении Львова.
"Автобус, в котором ехала семья Вадима, въехал в уже горящий бензовоз. У пассажиров было мало времени, чтобы выбраться, но парень не мог покинуть единственного родного человека, который остался в его жизни – мать. Несмотря на боль от ожогов, он пытался спасти мать, пока были силы, пока мог устоять на ногах… Мать умерла на месте, а Вадим получил 60% ожогов тела", - написала Суслова.
Благодаря отзывчивости людей всего за сутки на лечение мужественного юноши удалось собрать почти 2 млн грн. Все деньги были переданы тете Вадима, ему предстоит долгое и затратное лечение, а также реабилитация.
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На момент ДТП в салоне автобуса Setra, который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель. Выяснилось, что еще один пассажир должен был садиться в городе Броды, второй водитель — во Львове.
Водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, устроивший ДТП, совершал маневр обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.
Личность погибшего водителя микроавтобуса пока не установлена.
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что число погибших в ДТП возросло до 26 человек. Из них 24 пассажира и два водителя — микроавтобуса и автобуса.
Травмировались 12 человек: 11 – пассажиров автобуса и водитель бензовоза.
Все пассажиры в возрасте от 17 до 69 лет. Самому молодому 12 мая должно было исполниться 18 лет.
Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
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