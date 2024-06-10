СМИ: У руководителя внутренней безопасности ГПСУ нашли 13 земельных участков, новую квартиру и Tesla

Малюгу подозревают в незаконном обогащении еще со времен, когда он был таможенником.

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/ Фото: ГПСУ

Руководитель Управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины Владимир Малюга публично не декларирует свое состояние уже несколько лет подряд, поскольку такую секретность с целью, якобы, безопасности служащего предусматривает его должность, пишет Парламент.ua.

В то же время за годы войны чиновник значительно улучшил свое материальное положение, пряча все состояние у своих многочисленных родственников. Об этом свидетельствуют данные из Реестров, которые исследовала редакция.

Журналисты напоминают, что в ГПСУ Малюга оказался только в 2023 году. До этого времени он возглавлял департамент внутренней безопасности Государственной таможенной службы. И тогда его увольнение с таможни произошло на волне громкого скандала, связанного с "черным" экспортом зерна, контрабандой сигарет и других товаров под видом гуманитарной помощи. В конце концов тогда полетели головы всего высшего руководства Гостаможни и Малюга был среди них, пишут журналисты.

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Какое состояние тогда будучи таможенником заработал Малюга и каким путем обогащался теперь будут исследовать уже профильные правоохранительные органы.

В материале указывается, что кое-что из "нажитого" за годы "таможенной службы" удалось установить путем анализа данных из Реестров, как самого Малюги, так и его ближайших родственников.

Поэтому, в 2023 году Малюга стал владельцем сразу двух земельных участков, общей площадью около 3 га.

от 26.05.23 г. земельного участка площадью 1,962 га, кадастровый номер 4622710200:09:000:0433;

от 26.05.23 г. земельного участка площадью 0,9801 га, кадастровый номер 4622710200:09:000:0423

Еще два участка по 2 га он также приобрел в разгар войны - в конце 2022 года (кадастровые номера 4622710200:09:000:0435 - 1,926 га, 4622710200:09:000:0422 - 2 га). И еще одну, площадью в 2 га - в 2020 году: кадастровый номер 4625884500:08:000:0129.

Но большинство активов, автомобилей и недвижимости, которые появлялись в семье Малюги после его "таможенной" каденции, оформлены не на него, объясняют авторы материала.

В частности, его вторая жена Ольга Малюга в сентябре 2022 года - уже тоже во время полномасштабной войны - стала обладательницей Теслы Модел 3 (2020 г.в). Также с конца 2022 года она стала бизнес-вумен, получив должность директора ООО "ТЕОЛАРИС", занимающегося сдачей в аренду недвижимого имущества.

Сын Малюги от первого брака - Михаил - в 2023 году стал владельцем сразу 9 земельных участков и дома во Львове площадью 253,8 кв. м. И эти активы были записаны на него якобы под видом наследства. Сомнительность легальности происхождения этого имущества обусловливается еще и тем, добавляют журналисты, что ни один другой член семьи (и родной брат Михаила, в частности) в этот промежуток времени никакого наследства ни от кого не получали. Кроме того, этот самый сын чиновника в 2023 году стал еще и владельцем мотоцикла "Хонда".

Бывшая жена экс-таможенника Екатерина в 2023 году получила в подарок парковочное место во Львове, а в 2022 году она стала обладательницей квартиры - тоже во Львове - общей площадью 82,9 м. кв.

Отдельные активы Малюги, приобретенные, в частности, с 2020 по 2022 гг. записаны и на тестя, и на сестру жены, и на других - еще более дальних родственников чиновника. Это преимущественно недвижимость и земля.

Темпы накопления состояния экс-таможенника, очевидно, не соответствуют размерам его официальных доходов. Поскольку заработная плата сотрудников ГТС, согласно публичным заявлениям бывшего и.о. главы Службы Вячеслава Демченко, составила от 9 до 17 тыс. грн.

Замечается, что недавно СБУ задержала подчиненного Малюги (начальника группы внутренней безопасности отдела внутренней и собственной безопасности Непрелюка Ю.А.) на организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. И утверждалось, что "по оперативным материалам, собственно, Малюга координировал работу "каналов переправы" уклонистов за границу в различных приграничных областях Украины"

Ранее из-за состояния, записанного на родственника - родного брата - подозрение от НАБУ получил бывший заместитель председателя ОП Андрей Смирнов. По обвинению в незаконном обогащении сейчас ему уже избрана мера пресечения в виде 10-миллионного залога.

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