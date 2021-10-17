УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных

17 октября 2021, 19:56
Прослушать новость
Остановить

По его словам, среди более чем 650 человек, которые были внесены в санкционный список, оказалось в перечне случайно.

Алексей Данилов
Алексей Данилов о "ворах в законе" / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в санкционный список "воров в законе" внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.

Как рассказал Данилов, ошибки были допущены в фамилиях фигурантов списка санкций, передает Громадське.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" , - заявил секретарь СНБО и подчеркнул, что правоохранителей, допустивших ошибки в транслитерации, были наказаны.

По его словам, среди более чем 650 человек, которые были внесены в санкционный список, оказалось в перечне случайно и санкции в отношении них уже сняли. Однако Данилов не уточнил, кого именно внесли в список санкций по ошибке.

Отметим, накануне СНБО "случайно" назвал 108 человек "ворами в законе". Данилов заверил, что ошибки относительно 108 человек уже исправлены.

Реклама

По его словам, 8 чиновников, причастных к формированию санкционных списков, были наказаны.

Часть из них уволили из рядов МВД, еще двух понизили в должностях в министерстве. В то же время имен этих людей он не назвал.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что при подготовке "черного списка с ворами" нарушения были допущены сотрудниками МВД, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Читайте такжеВ СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам

"В настоящий момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными", – заявил Подоляк.

Как и ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, на ближайшем заседании будет рассматриваться вопрос о контрабанде в стране. Также, по его словам, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

Как ранее сообщал Главред, Совет нацбезопасности последний раз вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.

viber
СНБО Алексей Данилов вор в законе
Сейчас вы просматриваете новость «В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край светаСамые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света "Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреденПеревод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден Сваты возвращаются: появился трейлер 7 сезонаСваты возвращаются: появился трейлер 7 сезона Зачем глава Пентагона едет с визитом в УкраинуЗачем глава Пентагона едет с визитом в Украину

Последние новости

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных

19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

Реклама
19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

18:11

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

17:57

Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом Видео

17:55

"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев Видео

17:38

Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона Видео

17:26

Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17:03

Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации Видео

17:00

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

16:47

"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус Видео

16:43

Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев Видео

16:25

70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят Видео

16:20

Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

Реклама
15:49

Наследники Аленушки: россиян пугает странный памятник молодоженам - "дровосек и страшилище" Видео

15:48

Просто не узнать: Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

15:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину Видео

15:41

Самое вкусное карамельное печенье дальгона из сериала Игра в кальмара: готовить всего 10 минут Видео

15:16

Полуживой СНГ собрался бороться с "мировой буржуазной гидрой" мнение

15:00

Оценка работы Павелко и сборной Украины – не его уровень: Коньков подверг критике слова Калиниченко

15:00

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

14:59

Инфицированный Дельта-штаммом может заразить 11 человек - эксперт Видео

14:58

Загадочная смерть в Киеве: в Сети назвали имя погибшего дипломата Видео

14:43

Огромные очереди и без масок: в Киеве в разгар пандемии устроили массовое мероприятие Видео

14:35

РФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины Видео

14:31

Тарифы Укрпочты "взлетят": когда ждать подорожания Видео

13:59

Легковушка влетела в фуру: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами (фото)

13:39

Энергокризис наносит удар по Китаю: Пекин вынужден договариваться с США о поставках сжиженного газа

13:25

Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

12:55

Удар COVID-19: в Украине 17 областей – в красной и оранжевой зонах карантина Видео

12:46

"Классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского на посту президента Видео

12:43

"Ситуация очень серьезная": в ЕС предупредили об опасности на границе с Беларусью Видео

12:06

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и морозы: где будет холоднее всего

12:01

В Украине детей будут вакцинировать от COVID-19: появились важные детали Видео

Реклама
11:38

Вода текла с люстры и из розеток: харьковчанин срезал батареи, затопил 15 квартир и уехал на работу Видео

11:29

"Ждем вас дома": Арахамия потребовал немедленно освободить и вернуть Саакашвили

11:26

Жесткий локдаун в Украине неизбежен: эксперт раскрыл причины и назвал сроки Видео

10:52

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

10:43

Украинцам светят две пенсии: кому и как оформить выплаты Видео

10:06

"Россия окажется в углу ринга": Кулеба раскрыл детали дела в Гааге по захвату кораблей ВМС Украины Видео

09:49

"Умирать и убивать за Украину": главком ВСУ назвал путь освобождения захваченных РФ территорий Видео

09:09

Коронавирус в Украине 17 октября: за сутки установлено новых 11 288 случаев заражения COVID-19 Видео

09:08

Осенняя вспышка COVID-19: Комаровский назвал главный провал власти Видео

08:33

"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионерку

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять