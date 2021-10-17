В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных

Алексей Данилов о "ворах в законе" / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в санкционный список "воров в законе" внесли 108 человек не по ошибке, а с ошибками в данных.

Как рассказал Данилов, ошибки были допущены в фамилиях фигурантов списка санкций, передает Громадське.

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены" , - заявил секретарь СНБО и подчеркнул, что правоохранителей, допустивших ошибки в транслитерации, были наказаны.

По его словам, среди более чем 650 человек, которые были внесены в санкционный список, оказалось в перечне случайно и санкции в отношении них уже сняли. Однако Данилов не уточнил, кого именно внесли в список санкций по ошибке.

Отметим, накануне СНБО "случайно" назвал 108 человек "ворами в законе". Данилов заверил, что ошибки относительно 108 человек уже исправлены.

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По его словам, 8 чиновников, причастных к формированию санкционных списков, были наказаны.

Часть из них уволили из рядов МВД, еще двух понизили в должностях в министерстве. В то же время имен этих людей он не назвал.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что при подготовке "черного списка с ворами" нарушения были допущены сотрудниками МВД, когда его возглавлял Арсен Аваков.

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"В настоящий момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства как допускались нарушения и были ли они умышленными", – заявил Подоляк.

Как и ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, на ближайшем заседании будет рассматриваться вопрос о контрабанде в стране. Также, по его словам, в повестке дня предусмотрен вопрос недропользования.

Как ранее сообщал Главред, Совет нацбезопасности последний раз вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.