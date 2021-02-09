Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки

Киев сковали пробки / УНИАН

Вторая неделя февраля бросила Украине серьезный погодный вызов. Страну атаковали сильные морозы, большинству областей приходится бороться с последствиями снегопадов.

Также и Киев охватили снегопады, а на дорогах столицы транспортный коллапс.

По состоянию на вечер, 9 февраля, в Киеве образовались масштабные пробки во многих районах города. А на въездах в Киев стоят более 1400 грузовиков.

В столице действует ограничение для крупногабаритного транспорта, чтобы обеспечить расчистку дорог от снега.

По данным сервиса Google Maps, движение значительно осложнено в районе улицы Лобановского.

Также стоят прилегающие к Майдану Незалежности улицы и часть Владимирской.

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Остановились в пробках несколько улиц в районе метро Лукьяновская — среди них Татарская, Ильенко, Глыбочицкая, Сечевых Стрельцов.

Из-за нескольких ДТП пробки собрались в районе метро Минская и вдоль Оболонского проспекта.

Трудно проехать в районе ул. Степана Бандеры и Богатырской.Традиционно для снежной погоды стоят улицы Довженко, Телиги и Парково-Сырецкая.

При этом спасатели предупредили о сильном и мокром снег в Киеве 11−12 февраля.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Киеве днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается:

сильный и мокрый снег (прирост снега 10−20 см),

налипание мокрого снега,

метели,

порывы ветра до 15−20 м/c,

снежные заносы.

Кроме того, 12 февраля температура ночью снизится до 10−12° мороза, днем до 8−10° мороза.

В Киевской области 12 февраля ожидается похолодание до 10−15° мороза ночью, в северных районах до -18°, днем до 8−13° мороза.

Спасатели предупредили о гололедице в северных районах и снежных заносах на дорогах (I уровень опасности — желтый).

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