Снежный коллапс в Киеве: столицу сковали вечерние пробки

Город сковали огромные пробки и ДТП, а движение транспорта осложнено почти по всем направлениям.
Вторая неделя февраля бросила Украине серьезный погодный вызов. Страну атаковали сильные морозы, большинству областей приходится бороться с последствиями снегопадов.
Также и Киев охватили снегопады, а на дорогах столицы транспортный коллапс.
По состоянию на вечер, 9 февраля, в Киеве образовались масштабные пробки во многих районах города. А на въездах в Киев стоят более 1400 грузовиков.
В столице действует ограничение для крупногабаритного транспорта, чтобы обеспечить расчистку дорог от снега.
По данным сервиса Google Maps, движение значительно осложнено в районе улицы Лобановского.
Также стоят прилегающие к Майдану Незалежности улицы и часть Владимирской.
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Остановились в пробках несколько улиц в районе метро Лукьяновская — среди них Татарская, Ильенко, Глыбочицкая, Сечевых Стрельцов.
Из-за нескольких ДТП пробки собрались в районе метро Минская и вдоль Оболонского проспекта.
Трудно проехать в районе ул. Степана Бандеры и Богатырской.Традиционно для снежной погоды стоят улицы Довженко, Телиги и Парково-Сырецкая.
При этом спасатели предупредили о сильном и мокром снег в Киеве 11−12 февраля.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в Киеве днем 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается:
- сильный и мокрый снег (прирост снега 10−20 см),
- налипание мокрого снега,
- метели,
- порывы ветра до 15−20 м/c,
- снежные заносы.
Кроме того, 12 февраля температура ночью снизится до 10−12° мороза, днем до 8−10° мороза.
В Киевской области 12 февраля ожидается похолодание до 10−15° мороза ночью, в северных районах до -18°, днем до 8−13° мороза.
Спасатели предупредили о гололедице в северных районах и снежных заносах на дорогах (I уровень опасности — желтый).
Погода в Украине и Киеве - о чем ранее сообщал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны.
- В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелей, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- 9 февраля, погода в Украине снова принесла порцию снега.
- В связи с тем, столичным школьникам из-за непогоды, рекомендовали остаться дома.