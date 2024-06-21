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Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

Алёна Воронина
21 июня 2024, 22:11
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Полноценный зенитный ракетный комплекс смогли собрать "по частям", которые предоставили две страны.
Patriot
Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot/ коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Украина получит еще один зенитный ракетный комплекс Patriot. Его передадут Нидерланды совместно с еще одной страной.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет NL Times. Она отметила, что ее государству вместе с еще одной страной удалось собрать части, из которых сформируют целостную систему. По ее словам, над этим пришлось работать некоторое время.

"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, которая сможет таким образом противостоять многим атакам России. Также очень хорошая новость, что Румыния на этой неделе объявила о поставке системы Patriot украинцам. И в США работают над тем, чтобы больше помогать украинским войскам", - отметила Оллонгрен.

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При этом она не сообщила, кто является другой страной, которая помогала Нидерландам с Patriot для Украины.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot/ Инфографика: Главред

Patriot для Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что США ставят на "стоп" все другие контракты ради поставок Patriot для Украины. Соединенные Штаты Америки приостановят все открытые заказы от других государств на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним до тех пор, пока Украина не получит достаточно средств для защиты от воздушных атак России.

Также ранее сообщалось, что Украина получит необходимую систему Patriot - Румыния заявила о передаче ПВО. Румыния всячески продолжит в различных формах поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

Напомним, в Минобороны ФРГ сделали заявление о том, что Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot. ФРГ не сможет предоставить еще больше таких систем, ведь после передачи еще одной достигнет отметки в четверть своих запасов, отметил Писториус.

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война в Украине Нидерланды вторжение России ЗРК Patriot
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